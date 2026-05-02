Su nuevo disco aborda algunas de las principales preocupaciones de los jóvenes adultos

El grupo ha dado un giro hacia asuntos más sociales y generacionales

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La banda Niña Polaca ha consolidado su crecimiento en la escena musical con el lanzamiento de un nuevo trabajo. Tras darse a conocer con canciones centradas en el amor, las relaciones personales y su vínculo con Madrid, el grupo da ahora un giro hacia asuntos más sociales y generacionales.

Su nuevo disco aborda algunas de las principales preocupaciones de los jóvenes adultos: la dificultad para emanciparse, la precariedad laboral, la imposibilidad de proyectar un futuro estable y la sensación de vivir en una adolescencia prolongada. La banda convierte ese malestar compartido en el eje central de un álbum que retrata el desgaste del modelo de bienestar con el que crecieron y la frustración de una generación que, rondando la treintena, sigue compartiendo piso y afrontando una constante incertidumbre.

'¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesitas?'

El propio título del disco, '¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesitas?', funciona como una pregunta simbólica sobre la falta de referentes e instituciones capaces de responder a las crisis actuales. Para el grupo, la Organización de Naciones Unidas representaba en el imaginario colectivo una idea de progreso y orden global, una percepción que cuestionan desde la ironía y la crítica.

Sin abandonar su tono directo, las canciones nacen de conversaciones cotidianas y de una mirada cercana a la realidad. La banda reivindica la música como una herramienta de observación y relato social, más que como un discurso político, defendiendo que el papel del músico también consiste en narrar su tiempo y conectar con las inquietudes de su generación.

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Aun así, el disco mantiene espacio para el amor y los vínculos personales. El recorrido emocional del álbum transita desde una visión más adolescente de las relaciones hacia otra marcada por el deseo de crecer y construir una vida adulta, a pesar de los obstáculos económicos y sociales.

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Lejos de un mensaje derrotista, el trabajo plantea una lectura colectiva y esperanzadora. Frente a la precariedad y el desencanto, la banda apuesta por la comunidad, la conversación y la toma de conciencia como herramientas de cambio.