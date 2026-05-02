Redacción Madrid Europa Press 02 MAY 2026 - 14:32h.

El conquense, tras fundar su propia firma, fue autor de los logotipos de importantes empresas públicas y privadas

Reconocido como artista multidisciplinar, Cruz Novillo obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012

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MadridJosé María Cruz Novillo ha muerto este 2 de mayo con 89 años, según ha informado el medio especializado Gràffica. Fue diseñador de logos como el puño y la rosa del PSOE o el escudo de la Comunidad de Madrid.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los logotipos de empresas públicas y privadas como Correos, Renfe, la Policía Nacional el Tesoro Público, El Mundo, COPE, Diario 16, El Economista, Banco Pastor, Endesa y la Fundación ONCE.

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Creador de identidades corporativas e institucionales que forman parte de la historia reciente de España, anteriormente fue autor del diseño de series de billetes de pesetas emitidas por el Banco de España entre 1978 y 1985.

En el ámbito cultural, firmó la cartelería de películas de referencia del cine español, entre ellos los de 'El espíritu de la colmena', 'El sur', 'La escopeta nacional', 'Los lunes al sol' y 'Barrio o Deprisa, deprisa'.

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012

Nacido en Cuenca en 1936, Cruz Novillo inició su trayectoria profesional en 1958 en Publicidad Clarín. En 1965 fundó su propio estudio, desde el cual desarrolló una producción gráfica que abarcó desde el ámbito empresarial hasta el político y el artístico.

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Fue también pintor, escultor, grabador y artista interesado por el color, el sonido y el tiempo. Desde los años noventa desarrolló sus obras 'cronocromofónicas', una línea de investigación artística en la que combinaba duración, color, sonido y estructura.

Reconocido como artista multidisciplinar, su carrera fue distinguida con el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012.

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Fue también miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibió el premio Laus de Honor en 2023. Su figura fue reivindicada por el documental 'El hombre que diseñó España' (2019), dirigido por Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya.

"Construyó una imagen de país moderno y compartido"

En su etapa final, mantuvo su actividad profesional a través del estudio Cruz más Cruz, junto a su hijo Pepe. Tras conocerse su fallecimiento, se están sucediendo los mensajes de recuerdo en redes sociales.

Uno de los más relevantes lo ha publicado el propio presidente Pedro Sánchez, lamentando su pérdida: "Construyó una imagen de país moderno y compartido. Su visión y creatividad estarán para siempre vinculadas al PSOE".

Precisamente desde la cuenta general del propio partido político le han dedicado unas palabras: "Su trabajo forma parte de la memoria visual de nuestro país y de la historia de nuestro partido. Gracias por tu legado".