Celia Molina 01 MAY 2026 - 17:18h.

'Sony Music' ha habilitado una página para que elijan las canciones que quieren que Amaia cante en 'Tantas cosas que contar'

La Oreja de Van Gogh emite un comunicado sobre Amaia Montero y ella responde: "Tiene un carácter complicado"

Compartir







Queda muy poco para que comience la esperadísima gira de 'La Oreja de Van Gogh', con Amaia Montero de nuevo como vocalista. En octubre de 2025 - y tras la abrupta salida de Leire Martínez del grupo - la banda anunció que su cantante original volvía a ponerse frente al micrófono, algo que causó la euforia total entre los fans noventeros del grupo y el disgusto de los que nacieron ya con Leire como cantante oficial.

Durante todos estos meses, 'La Oreja' ha ido mostrando en sus redes sociales vídeos y fotografías de los ensayos con Amaia, de cara al primer concierto de 'Tantas cosas que contar', el tour con el que la artista volverá a encontrarse cara a cara con sus fans. El próximo 9 de mayo tendrá lugar el primer concierto en Bilbao y la gira se extenderá durante buena parte del verano, hasta el show del 27 de junio en Fuengirola, Málaga.

Para incitar a los fans a participar directamente en la gira, Sony Music ha pedido ayuda, a través de la web oficial de la banda y de sus cuentas de Instagram, para organizar el setlist de los conciertos. Por eso, están pidiendo a los vangoghers que elijan las canciones que quieren que cante Amaia Montero y entre las que se encuentran temas tan míticos como 'Cuéntame al oído', '28', 'Cuídate', 'Las Rosas' o 'La Playa'.

Elije tus canciones favoritas de 'La Oreja'

"¿Cómo no íbamos a contar con los fans que han estado ahí en cada canción? La gira de @laorejadevangogh será un recorrido por todos aquellos recuerdos que su música ha ido construyendo con nosotros: noches, historias, conciertos y canciones que forman parte de nuestra historia. Por eso, queremos que seas parte de ese viaje. Regístrate y ayúdanos a crear el setlist del concierto de tu vida. También podéis encontrar el enlace directo en la biografía de nuestro perfil y en nuestras historias", ha escrito Sony Music.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al pinchar en el enlace que aportan, todos los fans podrían ir pinchando el corazón verde o el aspa roja en la lista de canciones de 'La Oreja de Van Gogh' que irán escuchando. Así, la discográfica podrá hacerse una idea de lo que el público deseará escuchar en los conciertos.

Las fechas definitivas de los mismos son: 9 y 10 de Mayo: Bilbao - Bizkaia Arena BEC!; 28, 29, 31 de Mayo, 22, 23 de Septiembre y 30 de Diciembre: Madrid - Movistar Arena; 6 de Junio: Albacete - Estadio José Copete; 13 y 14 de Junio: Murcia - Plaza de Toros; 20 de Junio: Badajoz - Auditorio Recinto Ferial; 26 de Junio: Sevilla - Live Sur Stadium; y 27 de Junio: Fuengirola - Marenostrum Fuengirola.