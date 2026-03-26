Paul McCartney vuelve a la infancia en su nueva canción y anuncia su primer disco en seis años

Redacción Uppers 26 MAR 2026 - 17:30h.

'Days We Left Behind' es el primer adelanto de 'The Boys of Dungeon Lane', que se publicará el 29 de mayo

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Durante meses el runrún ha sido constante. En foros, redes y circuitos especializados se especulaba con insistencia sobre la inminente llegada de un nuevo trabajo de sir Paul McCartney, alimentando la esperanza y el deseo de volver a escuchar algo verdaderamente relevante firmado por uno de los grandes tótems del siglo XX. Ahora, por fin, las dudas han quedado disipadas. Macca ha anunciado oficialmente su nuevo disco, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de mayo.

El álbum se titulará 'The Boys of Dungeon Lane' y marcará su regreso discográfico seis años después de 'McCartney III', el disco pandémico que cocinó enteramente en su casa. Para presentarlo, el músico, de 83 años, ha estrenado un teaser dirigido por Charlotte Wells ('Aftersun') en el que su voz anticipa que esta obra será una mirada al pasado, a los recuerdos en blanco y negro y, claro, a The Beatles.

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Su álbum más introspectivo

El proyecto se presenta como “su álbum más introspectivo hasta la fecha”, construido en torno a recuerdos, escenas y experiencias que hasta ahora no habían sido abordadas con este nivel de exposición, según la información difundida en la web del músico.

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De hecho, Dungeon Lane hace referencia a un lugar en Liverpool al que concurría de niño, por lo que la nostalgia será un componente fundamental de la obra. "En estas extraordinarias canciones, Paul escribe con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y sus primeras aventuras con George Harrison y John Lennon, mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía", subraya el comunicado.

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En lo musical, se anuncian guiños al rock de Wings, armonías que remiten a su etapa beatle y pasajes más íntimos, sostenidos en la melodía y el detalle. Macca se encargará de tocar numerosos instrumentos, como lo ha hecho en varios de sus discos, y Andrew Watt se encarga de la producción.

Un mundo en blanco y negro

Como adelanto del disco, McCartney ha estrenado el single 'Days We Left Behind', junto a un lyric video que incluye fotos de su infancia. "Mirando hacia el blanco y negro, recuerdos de mi pasado. Bares humeantes, guitarras baratas, pero nada construido para durar”, son los versos de inicio.

La melancolía impregna todo el tema con un tono emotivo y cierto aire country, con la guitarra acústica y la voz como grandes protagonistas. El tema, que el artista define como una “canción de recuerdos”, recoge las vivencias de juventud del creador de 'Yesterday'.

"Esta canción es muy nostálgica para mí y tiene muchos recuerdos sobre Liverpool (...) Incluye una parte en el medio sobre John y Forthlin Road, que es la calle donde solía vivir. Dungeon Lane, de donde viene el título del álbum, está cerca de allí. Solía vivir en un lugar llamado Speke, que es bastante obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque toda la gente era genial y no te dabas cuenta de que no tenías mucho”, escribe McCartney.

Estas con las canciones que incluirá el álbum:

Cara A

1. As You Lie There

2. Lost Horizon

3. Days We Left Behind

4. Ripples in a Pond

5. Mountain Top

6. Down South

7. We Two

Cara B

1. Come Inside

2. Never Know

3. Home to Us

4. Life Can Be Hard

5. First Star of the Night

6. Sailsman Saint

7. Momma Gets By