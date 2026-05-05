Muere a los 75 años Soledad Gallego-Díaz, figura clave del periodismo de la Transición

La histórica periodista ha fallecido este martes en Madrid a los 75 años

Gallego fue la primera directora mujer de 'El País' entre el 8 de junio de 2018 y el 15 de junio de 2020

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La histórica periodista Soledad Gallego-Díaz ha fallecido este martes en Madrid a los 75 años, según ha adelantado 'El País', medio del que fue directora. Referente del periodismo español, su figura fue clave en el periodismo de la etapa de la Transición española.

Gallego fue la primera directora mujer de 'El País' entre el 8 de junio de 2018 y el 15 de junio de 2020. Gallego fue corresponsal en algunas de las grandes capitales informativas del mundo, como Bruselas, Nueva York, París o Londres.

Sus primeros pasos en el mundo del periodismo fueron en la agencia Pyresa, todavía bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y en El País. Gallego fue directora adjunta de este medio con Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.