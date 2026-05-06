León XIV tiene previsto recibir al jefe del Ejecutivo español a las 09:30 horas del lunes 8 de junio en la Nunciatura apostólica

El viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a las 09:30 horas tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces'

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El Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio una hora antes de intervenir en el Congreso de los Diputados, visitará una prisión en Barcelona y un centro de migrantes en Tenerife, según se desprende de la agenda oficial de su visita a España del 6 al 12 de junio, que ha publicado este mediodía el Vaticano.

Concretamente, León XIV tiene previsto recibir al jefe del Ejecutivo español a las 09.30 horas del lunes 8 de junio en la Nunciatura apostólica y, una hora después, a las 10:30 horas tiene previsto en el Congreso de los Diputados para encontrarse con los miembros del Parlamento español y pronunciar un discurso.

Novedades en la visita de León XIV

Destaca también, entre las novedades de la agenda, la visita en Barcelona el miércoles 10 de junio a las 10:50 del centro penitenciario 'Brians 1', donde realizará un saludo.

Además, el viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a las 09:30 horas tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces' donde también realizará un saludo.

Su viaje a España

El pontífice estadounidense y peruano llega a España quince años después de la última visita de Benedicto XVI y lo hará el sábado 6 de junio comenzando, como es tradicional con la recepción de los reyes en el Palacio Real, donde también pronunciará su primer discurso a las autoridades y el cuerpo diplomático.

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Esa tarde visitará el proyecto social “CEDIA 24 HORAS” en el Centro de Información y Acogida, de Cáritas, en el barrio madrileño de Carabanchel, para después participar en una vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.

El domingo 7 de junio se celebrará la misa en plaza de Cibeles a las 9:30 horas y posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la orden de San Agustín, a la que pertenece, en la nunciatura, donde residirá durante su estancia en Madrid.

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Por la tarde está previsto el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte" en el Movistar Arena y esa noche cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio, el pontífice recibirá en la nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después acudirá al Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes. Posteriormente se reunirá en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos y visitará la Catedral de la Almudena para una oración.

Por la tarde, celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid. El martes 9, tras un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema, viajará en avión hacia Barcelona.

Visita a Barcelona

A su llegada a Barcelona, el papa se trasladará a la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia para el denominado Rezo de la Hora y Media. A las 20:00 horas de ese día, celebrará una vigilia de oración en el estadio Lluís Companys.

El miércoles 10, el papa visitará el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidos hombres y mujeres y desde 2018 existe un modulo mixto, en la que será la segunda visita de su pontificado a una cárcel tras haber estado en la de Bata, en Guinea Ecuatorial.

Posteriormente, se trasladara al monasterio de Monserrat para el rezo del rosario y almorzará con la comunidad de los monjes benedictinos. Robert Prevost también visitará la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, para encontrarse con la comunidad agustina, la orden a la que pertenece.

Por la tarde será el momento de la Sagrada Familia, donde a las tendrá lugar una misa y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo, recientemente acabada y la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, en un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Tercera y última fase del viaje: Canarias

Después de su paso por Madrid y Barcelona, el papa viaja a Canarias. Lugar destacado será su visita al puerto de Arguineguín, lugar de llegada de multitud de cayucos procedentes de África, para encontrar a organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes.

Después participará en el encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana y terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio acudirá al Centro de Acogida de migrantes 'Las Raíces', en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en esta isla se reunirá en la plaza de Cristo de la Laguna con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración.

Concluirá su viaje a España con una misa en el puerto de Santa Cruz.