El vídeo del himno 'Alza la mirada', contiene imágenes de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, las cuatro ciudades que visitará el Sumo Pontífice

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Con la llegada del Papa León XIV en su visita a España del 6 al 12 de junio, un total de 11 compositores y coros de más de 1700 voces, han creado el himno 'Alza la mirada', un canción en cuyo vídeo se podrán ver imágenes de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, las cuatro ciudades que visitará el Sumo Pontífice.

Este himno compuesto para esta ocasión especial, saca su nombre del lema de la visita el cual es 'Alzad la mirada', algo que desveló el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello: "Alzad la mirada es el lema de la visita que el papa León XIV va a realizar a las iglesias de España".

Un himno que "busca paz"

La Iglesia española presentó este pasado jueves 16 jueves el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España, que bajo el título 'Alza la mirada' quiere transmitir un mensaje "atemporal" y "contemporáneo" y conectado con las preocupaciones del Pontífice como la paz o las situaciones de vulnerabilidad como la que viven las personas migrantes.

"Coincide muchísimo con lo que el Papa está diciendo en el mundo. Pero este himno ya está compuesto y grabado antes. No lo hemos hecho ahora mismo por todas las llamadas a la paz que está haciendo el Papa", explicó uno de los compositores del himno, el sacerdote Toño Casado, quien atribuyó esta coincidencia a que tienen "de manager al Espíritu Santo".

Tal y como dstacaron dos de los compositores del himno, Javi Caño y Marcos Ricbour, durante una rueda de prensa en la Fundación Pablo VI, el himno invita a "alzar la mirada" también en el día a día, con "el prójimo", con las personas en situación de vulnerabilidad, en las calles y en el mundo. "Al final todos buscamos la paz", afirmó Caño.

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11 compositores y 1700 voces

La producción, impulsada por VIVAFE, ha incluido al Gran Coro de Voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Gran Canaria y Tenerife, creado para el Viaje del Papa y que reúne 1.700 voces. El himno se grabó el pasado 21 de marzo, de manera simultánea, en cuatro localizaciones distintas: la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Sagrada Familia, la Catedral de La Laguna y la Catedral de Gran Canaria.

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El himno se ha creado bajo la dirección artística y musical del productor, compositor y artista Pablo Cebrián, y para la composición se ha contado con la colaboración de 11 compositores de distintas realidades de la música católica en España. Entre ellos figuran integrantes de Hakuna, componentes del grupo barcelonés TUYO, los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño, entre otros.

Pablo Cebrián explicó que su intención ha sido componer un himno que "perdure", a la vez "contemporáneo y atemporal", que buscara la "excelencia" musical y cuyo mensaje no se "anclara simplemente a la visita del Papa".

En este sentido, el subdirector de emisoras musicales de Ábside Media, Javier Llano, destacó que la música es una "herramienta pastoral muy potente" y dijo que querían para la música católica los mismos estándares de calidad que para cualquier otra.

"Estamos acostumbrados a poner la música de Bruno Mars o Céline Dion, con altos estándares de calidad. Pues queremos que la música de adoración y alabanza tenga esos mismos estándares de calidad. No por ser católica tiene que sonar mal o tienes que producirla de aquella manera. Tienes que tocar mejor que el mejor guitarrista que toque para Bruno Mars. Ese es el objetivo: conseguir ese nivel de excelencia", remarcó Llano.

El sacerdote Francisco Romero, del equipo pastoral del viaje del Papa a España, recordó que queda "poco tiempo" para recibir al Pontífice y esperan que sirva para "revitalizar la fe" y para que las personas más alejadas "se acerquen más a Dios".