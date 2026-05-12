El espíritu de Robe vuelve a casa: así será el gran festival homenaje de 12 horas en Plasencia

La ciudad extremeña se convertirá en un gran escenario musical para el festival Primeras Flores Amarillas

Por qué Robe Iniesta se convirtió en un icono para la generación Z en TikTok

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Echamos mucho de menos a Robe Iniesta. No hay forma elegante de disfrazarlo, porque su ausencia sigue pesando como pesan las canciones que marcaron una época. Y quizás porque ciertas voces no desaparecen del todo mientras alguien siga tarareándolas, nace una cita que tiene mucho de celebración, algo de reencuentro y bastante de invocación colectiva, el festival Primeras Flores Amarillas.

Este 16 de mayo, la ciudad de Plasencia volverá a respirar el aire eléctrico que siempre desprendió el líder de Extremoduro con la primera edición de un festival-homenaje que será la ocasión perfecta para volver a celebrar su música y, de algún modo, convocar ese espíritu libre, imprevisible y profundamente creativo que convirtió a Robe en una figura irrepetible del rock español.

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La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Plasencia con la implicación directa de la familia del músico y el respaldo de su entorno profesional, pone el foco donde seguramente le habría gustado al propio Robe, en quienes están empezando, en las bandas que aún se juegan cada escenario con hambre de verdad, lejos de la comodidad de la nostalgia de catálogo.

La fecha tampoco es casual. El festival se celebrará el día del cumpleaños de Robe, que habría soplado 64 velas. Y lo hará en casa, en la ciudad que vio nacer al músico y donde su huella sigue formando parte del paisaje emocional de varias generaciones.

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Un mapa sonoro abierto

Durante doce horas, desde el mediodía hasta la medianoche, Plasencia se transformará en un mapa sonoro abierto. El casco histórico se llenará de música espontánea en enclaves como la Plaza Mayor, San Nicolás, San Martín o el Parque de La Rana, espacios donde cualquier artista podrá sumarse y tocar libremente. La idea, tan propia de Robe, es dejar que la ciudad entera cante, improvise, dialogue y recuerde a través de la música, como si cada rincón fuese una pequeña prolongación de aquel universo lírico tan suyo.

Después llegará el plato fuerte en el recinto de Torre Lucía, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Las puertas se abrirán a las 18:30 y los conciertos arrancarán a las 20:00 con un cartel que apuesta por nombres emergentes cuidadosamente seleccionados: Oxygen, Aljamia, Chula, Carameloraro e Illo Brown! No estarán ahí para versionar a Robe o a Extremoduro, sino porque traen una voz propia. Porque representan esa búsqueda incómoda y necesaria que siempre defendió el autor de 'La vereda de la puerta de atrás'.

Incluso la imagen simbólica del evento tiene ese punto poético que conecta con su imaginario. La familia ha animado a acudir con flores amarillas, preferiblemente artificiales, como guiño visual y emocional que remite a ese cabello de 'Standby' que se ha convertido casi en icono generacional.

El primer año de muchos

El festival nace, además, con vocación de continuidad. La intención es que cada primavera Plasencia vuelva a convertirse en este punto de encuentro entre memoria y descubrimiento, entre quienes crecieron con aquellas letras y quienes están encontrando ahora su propia forma de incendiar un escenario.

Así que sí, hay motivos para ir a Plasencia. Basta con tener curiosidad, ganas de buena música y cierta predisposición a dejarse sorprender. Porque, al fin y al cabo, eso fue siempre lo mejor del universo Robe, que nunca sonó cómodo ni previsible.