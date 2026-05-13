El actor Donald Gibb era conocido por interpretar a Fred "Ogre" en la saga "La revancha de los novatos"

Donald Gibb forjó una sólida carrera en cine y televisión, donde trabajó con actores como Jean-Claude Van Damme

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El actor estadounidense Donald Gibb, reconocido por interpretar a Fred "Ogre" en la saga "La revancha de los novatos" ("Revenge of the Nerds"), ha fallecido a los 71 años. El hijo de Gibb, Travis, así lo ha confirmado a la revista TMZ, informando que el actor falleció la noche del pasado martes 12 de mayo debido a complicaciones de problemas de salud que el intérprete sufría desde hacía tiempo.

Tras la muerte del actor, su hijo Travis afirmó que el artista "murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente".

Sólida carrera en cine y televisión

Nacido en Nueva York en 1954, Gibb se convirtió en un icono de culto en la década de 1980 gracias a su papel como el intimidante y entrañable miembro de la fraternidad de "nerds" en "La revancha de los novatos" y sus secuelas. La saga consta de cuatro filmes, estrenándose la primera en 1984.

Dirigida por Jeff Kanew, esta sega que impulsó a Gibb al estrellato, aborda las aventuras de un grupo de jóvenes que tratan de rebelarse ante las burlas que reciben en la universidad.

Su imponente presencia física y su gran sentido del humor hicieron de "Ogre" uno de los personajes más memorables de la franquicia. Más allá de ese papel, que disparó su fama, Gibb forjó una sólida carrera en cine y televisión, participando en proyectos como "Contacto Sangriento", con Jean-Claude Van Damme, "U.S. Marshals" o "Hancock".

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A pesar de que solía interpretar papeles de tipo duro, aprovechando su gran estatura, los que trabajaron con él y realmente lo conocían, sabían que Gibb era una persona amable y sencilla fuera de la pantalla, señala la publicación.