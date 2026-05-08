Celia Molina 08 MAY 2026 - 13:24h.

La actriz canadiense ha demandado al Gobierno de Canadá por no cumplir su "promesa" de ayudarla a morir con dignidad

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La actriz canadiense Claire Brosseau, de 49 años, ha vuelto a dirigirse al sistema legal de su país para que el estado le proporcione la muerte asistida que lleva solicitando desde hace ya cinco años. Su caso, muy conocido en Canadá, ha trascendido al mundo entero, no solo por haber participado en películas como 'Who Is KK Downey?' , sino por el largo tiempo que lleva "desesperada por morir", tal y como declaró en una sincera entrevista en 'The New York Times'.

A los 14 años, Claire fue diagnosticada de un trastorno maníaco-depresivo; un cuadro clínico al que siguieron otros similares como el trastorno alimentario, trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad, trastorno por abuso de sustancias, ideas suicidas crónicas y estrés postraumático y un trastorno de bipolaridad. Y, a pesar de sus esfuerzos por tratarse y mejorar - a través de terapias cognitivas e ingesta de antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor o benzodiacepinas - su situación sigue siendo "insoportable".

La actriz contó con la promesa del estado de que, una vez solucionada la barrera legal para aprobar la muerte asistida en Canadá, solo apta para personas con enfermedades terminales e incapacitantes, sí, pero a nivel físico, no mental, ella podría morir como desea. Sin embargo, en su espera, ha llegado a una situación tan "límite" que, el pasado lunes, declaró frente al Tribunal Superior de Justicia de Ontario en Toronto, acompañada de su abogado, para repetir que ya no puede más:

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Ha demandado al Gobierno de Canadá por no ayudarla

"Me llamo Claire Brosseau. Soy la demandante en un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Canadá. Me han diagnosticado una forma grave de trastorno bipolar tipo I y trastorno por estrés postraumático, entre otros trastornos mentales. Durante las últimas tres décadas, he probado una gran variedad de medicamentos y tratamientos para mi enfermedad mental. A pesar de estos esfuerzos, no dejo de empeorar. He llegado al límite de mi capacidad para seguir viviendo así, en un estado de sufrimiento implacable", dijo la actriz en su petición, que ha sido publicada por 'Dying with Dignity' de Canadá.

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Si mi sufrimiento se debiera a una afección física, podría tener derecho a la ayuda médica para morir Instagram

"La legislación actual sobre la ayuda médica para morir discrimina a personas como yo. Antes de iniciar el proceso judicial, se me evaluó y se determinó que reunía los requisitos para recibir la ayuda médica para morir, pero no puedo acceder a este servicio médico legal simplemente porque mi enfermedad es de carácter mental. Si mi sufrimiento se debiera a una afección física, podría tener derecho a la ayuda médica para morir. Están estableciendo una distinción que es estigmatizante, paternalista y carece de cualquier justificación válida. Eso es discriminación", continúo Brosseau.

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"Vivo en un estado de sufrimiento implacable"

"Llevo más de cinco años esperando a que el Gobierno cumpla su promesa de levantar la prohibición de la ayuda médica para morir (MAID) para las personas cuya única afección sea una enfermedad mental. Primero dijeron que necesitaban dos años para realizar los preparativos. Después dijeron que necesitaban un año más para estar listos. Luego, el Gobierno de Canadá afirmó que, aunque sabemos que hay personas que están sufriendo, les pedimos que esperen… tres años más. Esto era pedir demasiado. Tuve que acudir a los tribunales para alegar que esta prohibición vulnera mis derechos recogidos en la Carta", ha denunciado.

"Hoy anunciamos que voy a solicitar medidas cautelares al tribunal. No debería tener que hacerlo. El Gobierno debería actuar correctamente y levantar la exclusión que me niega el alivio de mi sufrimiento que tanto necesito. El Gobierno tiene todo el poder en este asunto: el poder de respetar mis derechos constitucionales o, al menos, el poder de hacer avanzar mi caso judicial. Ha fallado a personas como yo, que deberíamos tener el mismo acceso a la ayuda médica para morir (MAID) que el resto de canadienses que padecen una enfermedad grave e irremediable", concluye la actriz en su alegato.