La Jefatura Superior de Policía de Asturias continúa investigando el caso de Miranda M.M., la niña de cinco años desaparecida en Oviedo el 30 de abril 2026

Miranda, la niña raptada por sus padres biológicos en Oviedo, llevaba 18 meses con su familia de acogida

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OviedoContinúa la desesperación para la familia de acogida de Miranda M.M., la niña de cinco años desaparecida en Oviedo desde el 30 de abril de 2026, tras llevar casi dos semanas sin tener noticias de ella. Desde ese jueves, se desconoce el paradero de la pequeña. Fueron los padres biológicos de Miranda M.M los que se llevaron a la menor aprovechando el régimen de visitas que tenían con ella en Oviedo.

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La niña de solo cinco años llevaba conviviendo con su familia de acogida nada más y nada menos que 18 meses. Ellos mismos han denunciado la situación y han asegurado que la familia está atravesando “un momento muy complicado y muy duro” tras lo ocurrido.

Una desaparición de "alta vulnerabilidad"

Como informan medios locales como 'elDiario.es', la desaparición de Miranda M.M. se considera de “alta vulnerabilidad” y en el caso está plenamente volcado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

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Según explicaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, todo se produjo cuando, durante una visita en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida, en el marco de los contactos periódicos que mantenían los padres biológicos con la niña, se la llevaron repentinamente tras presuntamente agredir además a una educadora social que estaba ejerciendo su trabajo y supervisando la cita.

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Fue “completamente inesperado”, según declaraba la consejera asturiana, precisando que hasta el momento no había habido motivo alguno para suspender el régimen de visitas que tenían, que es habitual en estos casos.

El momento "complicado y duro" que atraviesa la familia de acogida

Según explicaba Marta del Arco, este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y se celebran con la presencia de una educadora especializada, encargada, entre otros, de supervisar que os mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores.

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Pese a ello, no obstante, los padres biológicos de Miranda, que al parecer habían recurrido el proceso de acogida, como sucede en el 97% de los casos, según la consejera, se las arreglaron para, de forma “totalmente inesperada”, llevarse a la menor, a la que ahora buscan las autoridades.

Tras estos hechos, la familia de acogida está "en un momento muy complicado y muy duro" por la sustracción de la niña, con la que llevan 18 meses. Según señalaba Marta del Arco, el equipo de la Dirección General de Infancia y Familias está en permanente contacto con ella para informarles del avance de la situación.

La desaparición de Miranda M.M

Como recoge la alerta emitida por CNDES a través de sus redes sociales, Miranda M.M. es una niña de cinco años, delgada, mide 120 centímetros, su color de ojos es marrón y tiene el pelo de color castaño.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Miranda M.M, o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Otra de las vías por las que puedes aportar información para dar con el paradero de un desaparecido es contactando con CNDES, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, a través de su página web (www.cndes.es) o llamando al teléfono de la Policía Nacional (091).