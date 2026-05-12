Los primeros investigados del caso Montoro citados a declarar callan ante el juez

Los dos directivos de una gasista investigada por presuntos pagos al despacho de Cristóbal Montoro se niegan a declarar

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Los dos directivos de una de las gasistas que supuestamente pagó al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, a cambio de que se modificaran leyes a su favor, se han acogido este martes a su derecho a no declarar en la primera comparecencia de imputados en esta causa.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que durante siete años mantuvo en secreto la investigación, han comparecido dos directivos de Praxair España S.L., una de las empresas gasistas que presuntamente realizó pagos a Equipo Económico para lograr modificaciones fiscales beneficiosas para el sector.

Los investigados se niegan a declarar

Según fuentes judiciales, los dos investigados, Eduardo G.E., expresidente de Praxair Europa y exdirector general de Praxair España y Portugal, y Jacobina E.E., responsable fiscal de la compañía para España y Portugal, se han acogido a su derecho a no declarar.

La defensa de ambos ha argumentado que todavía están pendientes de resolución varios recursos ante la Audiencia de Tarragona, donde han solicitado tanto la nulidad de la causa como que la investigación sea remitida a la Audiencia Nacional.

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Pagos millonarios y reuniones con Hacienda

Uno de los empresarios citados, Eduardo G.E., fue además presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), entidad que, según el sumario, habría pagado presuntamente a Equipo Económico 779.705 euros entre 2011 y 2019 para influir en reformas legislativas favorables al sector.

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Según consta en la investigación, el empresario participó en una videoconferencia celebrada el 25 de octubre de 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico, así como los plazos de pagos y la entrega de informes destinados al Ministerio de Hacienda.

El sumario también recoge que asistió a reuniones celebradas en la sede de Equipo Económico los días 5 y 12 de diciembre de 2013 y que el 4 de marzo de 2014 participó en un encuentro con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

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Por su parte, Jacobina E.E., responsable fiscal de la gasista en España y Portugal, habría sido la encargada de preparar un documento con las reivindicaciones del sector para trasladarlo al entonces secretario de Estado de Hacienda.

Además, según el sumario, participó en reuniones con la Dirección General de Tributos, donde se informó de que el reglamento que desarrollaba una ley de interés para el sector sería publicado en diciembre de 2014.

El juez atribuye a Montoro un “rol nuclear”

El juez de Tarragona sostiene que el exministro Cristóbal Montoro desempeñó un “rol nuclear” en la trama investigada, supuestamente dedicada a reformar leyes en beneficio de determinadas empresas a cambio de pagos.

Según el magistrado, Montoro era la “autoridad” que garantizaba una “ganancia cierta” al despacho Equipo Económico, presuntamente “abusando” de su posición de poder.

La causa investiga presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Montoro, que fue ministro de Hacienda con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP tras conocerse su imputación y la de varios miembros de su entorno