U2 sorprende al grabar su nuevo vídeoclip con estribillo en español en las calles

La banda irlandesa apareció en el techo de un autobús en Ciudad de México para tocar el nuevo tema 'The Street of Dreams'

U2 vuelve por sorpresa con sus canciones más comprometidas: las historias reales en las que se han inspirado

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Poco a poco U2 sigue desengrasando la maquinaria con la vista puesta en la publicación de su nuevo álbum, el primero en más de ocho años, y una gira mundial. Semanas atrás la banda irlandesa publicó dos EPs, 'Days of Ash' y 'Easter Lily', con canciones que no encajaban en el próximo disco, y ahora han sorprendido irrumpiendo en las calles del centro histórico de Ciudad de México para grabar el videoclip de un nuevo tema llamado 'The Street of Dreams'.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretaron el más que probable nuevo single de la banda sobre un autobús sorprendiendo a quienes se encontraban en la plaza de Santo Domingo. Una maniobra con reminiscencias de su ilustre pasado, pues ya el famoso y premiado vídeo de 'Where the Streets Have No Name' se rodó en el techo de una licorería en el centro de Los Ángeles sin previo aviso. Y el no tan célebre de 'All Because of You' les presentaba a bordo de un camión de plataforma que recorría las calles de Manhattan.

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Expectación entre los fans mexicanos

En esta ocasión algunos fans mexicanos ya sabían que algo se cocía cuando recibieron un correo electrónico inesperado en sus bandejas de entrada. Los suscriptores del sitio oficial del cuarteto irlandés recibieron una invitación exclusiva para participar como extras en su nueva producción audiovisual, sin más explicaciones, generando una oleada de emoción y especulaciones en redes sociales.

La calle de los sueños

La ubicación precisa de la filmación, con un horario aproximado entre las 14:00 y las 20:00 horas, solo se le comunicó a quienes completaron un formulario online. El único requisito de la convocatoria era ser mayor de 18 años y estar dispuesto a permanecer de pie durante horas, sin importar ni el calor ni la posible lluvia. El despliegue logístico movilizó a cientos de personas y requirió la instalación de decenas de cámaras de alta definición, grúas, reflectores y equipos de iluminación especializada.

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La cercanía de los músicos con sus seguidores causó revuelo en las calles contiguas a la filmación. Por este motivo, se resguardaron varios negocios locales y se modificó la circulación vial durante las horas de trabajo. En las imágenes suministradas por la propia banda en sus redes sociales se puede ver a los músicos sobre el techo de un autobús escolar pintado con graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, al mismo tiempo que se escucha el estribillo del tema, en el que Bono canta "La calle, calle de los sueños / All the doors are open in the street of dreams", chapurreando el español como en su popular hit 'Vertigo'.

La grabación en Ciudad de México ocurre en medio de los rumores de que un primer sencillo podría lanzarse el próximo mes en el marco del Mundial de fútbol, y que el nuevo material estaría relacionado con el torneo. Se espera que el decimosexto disco de U2, el primero con material inédito desde 'Songs of Experience' (2017), llegue a las tiendas a finales de 2026.