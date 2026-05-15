La final del Mundial de Fútbol se celebrará el próximo 19 de julio de 2026

Shakira, Madonna y BTS, los encargados de cantar en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

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La FIFA reúne en un mismo escenario a Shakira, la figura más asociada a los himnos mundialistas recientes y que tras el fenómeno 'Waka Waka' de Sudáfrica este año vuelve a ser la encargada de poner música a este mundial con 'Dai Dai', Madonna, uno de los grandes iconos de la historia del pop y a BTS, el grupo insignia del fenómeno musical emergente K-pop. Así lo informa en el video Yolanda Benitez.

Actuarán durante el descanso del final de un Mundial de Fútbol, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium. Será la primera vez que una final de Copa del Mundo de fútbol tenga un "halftime show" al más puro estilo Super Bowl, una apuesta con la que el organismo presidido por Gianni Infantino busca convertir el partido más visto del planeta en un gran evento global de entretenimiento en directo.

La colombiana cantará ritmos muy caribeños y el 'Oe, Oe', que no puede faltar en el fútbol para volver a hacer historia, en este caso con 'Dai Dai', donde mezcla diferentes idiomas, entre ellos el español.

Serán quince minutos de espectáculo en directo y un despliegue escénico pensado para televisión global y redes sociales. La FIFA ya experimentó por primera vez esta fórmula en el descanso del Mundial de Clubes celebrado el pasado año donde actuaron Doja Cat, Tems y J Balvin.

Además del espectáculo en el descanso de la final, la FIFA ya ha preparado una extensa lista de espectáculos para dar inicio al torneo en los países anfitriones. La ceremonia de apertura, que tendrá lugar en Los Ángeles el 12 de junio, contará con la presencia de artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema o Tyla.

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Se donará el 100% de las ganancias

El show de la final del Mundial servirá además para recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund (u otro fondo educativo ligado a FIFA), con un objetivo de 100 millones de dólares para educación y fútbol base infantil a escala global.