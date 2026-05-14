Elena Moral 14 MAY 2026 - 22:39h.

El cantante Leo Rizzi se ha convertido en todo un icono del pop español alternativo y ahora lanza un nuevo disco

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El cantante Leo Rizzi que empezó siendo como una de las canciones más sonadas en la red social de Tik Tok se ha convertido en una de las caras más conocidas dentro del mundo del pop alternativo español, tanto que el estreno de su disco 'La belleza de las flores' era muy querido por sus fans.

En redes sociales es donde Leo consiguió lanzarse a la fama y en ellas ya acumula más de dos millones de seguidores. Muchas personas que siguen de cerca sus proyectos y que estaban deseando que el cantante lanzase su nuevo álbum para ser los primeros en poder escuchar sus innovadores temas.

La periodista Elena Moral ha podido entrevistar a Leo, que ha revelado al equipo de Informativos Telecinco qué ha significado para él la fama y cómo se da a conocer entre la gente que aún no le conoce: "Es muy difícil como definirse a uno mismo, pero yo creo que mi música es un poco de melódico, un poco de pop, de autor también. Digamos que hay influencias".

Sobre su éxito tras la canción de Tik Tok

Su disco esta lleno de sorpresas, innovaciones y colaboraciones, una de ellas con el cantante de Love of Lesbian: "Yo me lo imaginé cuando compuse "Aquí nadie se puede morir", me imaginaba su voz constantemente"

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'La belleza de las flores' es un disco que sirve para invitar al oyente a adentrarse en su propia mente mientras escucha las canciones y caminar entre lo invisible: "Es algo que tiene valor cultural y es esa invitación a detenerse un poco y hacer las cosas con un poco más de calma", explica.

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El verso que le lanzó al estrellato: 'Tu y yo cantándole a las amapolas', con una voz muy dulce, casi susurrada, es la que ya cautivó a millones de personas en Tik Tok. Fue su inicio, un gran comienzo para continuar con un estilo con el que se siente relacionado una generación entera: "Le debo mucho a esta canción. De hecho, fue la que me hizo conectar con muchísimo público y la que me hace ahora, a día de hoy, como poder hacer que mi otra música y que toda mi música se pueda escuchar"