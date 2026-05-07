Alberto Rosa 07 MAY 2026 - 19:05h.

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones

Shakira hace historia en la playa de Copacabana y supera todos los récords con un concierto con dos millones de asistentes

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La canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la oficial del Mundial de fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales.

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó la selección española, y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La'. El año del Mundial coincide con el momento en el que Shakira regresará a España con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Lo hará por todo lo alto, con una residencia musical sin precedentes en Madrid tras el éxito de la demanda inicial.

El fenómeno Shakira en 2026

Todos los conciertos tendrán lugar entre los meses de septiembre y octubre de en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde, donde se instalará un gran estadio temporal con capacidad para unas 50.000 personas por noche.

En total, si se completan todos los aforos y la compositora no suma más fechas, cerca de medio millón de personas podrán disfrutar del espectáculo. En concreto, la intérprete de 'Loba' actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3 y 4 de octubre.

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Shakira también se ha convertido este 2026 en la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con su concierto en Copacabana, el espectáculo más multitudinario de toda su carrera artística.

La colombiana reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.