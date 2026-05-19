El artista ha asegurado que este "silencio" es "necesario aquí"

La verdad detrás de la canción viral atribuida a Manuel Carrasco sobre el accidente de Adamuz: no es suya

Compartir







Manuel Carrasco ha compartido un mensaje muy especial con sus seguidores en redes sociales en el que confirma que los próximos conciertos en Sevilla y Madrid marcarán el cierre de una etapa irrepetible en su carrera. El artista onubense ha revelado que no volverá a actuar en España hasta el año 2028, poniendo así el broche final a más de una década de éxitos ininterrumpidos.

El cantante ha detallado que los cuatro conciertos previstos en el estadio de La Cartuja de Sevilla, junto al espectáculo que ofrecerá el próximo 27 de junio en Madrid dentro del Iberdrola Music Festival, serán "más especiales aún por lo que significan", ya que supondrán su despedida temporal del público español.

"Estos 10 últimos años han sido toda una locura gracias a vosotros, mi público, al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades haciendo que hayamos tenido los máximos récords. No es que me guste hablar de cifras, pero es que es la verdad. Y es de agradecer porque lo que hemos conseguido es algo muy difícil, a pesar de los muchos palos en las ruedas que nos hemos encontrado de vez en cuando".

"Gracias por acompañarme con tanto cariño siempre, estos últimos conciertos os prometo que van ser una verdadera fiesta.Con un concepto único, inspirado en los últimos cuatro discos, que serían las cuatro últimas giras, una por cada noche. La verdad es que no encuentro mejor manera para poner un broche de oro a esa conexión tan fuerte que solo lo saben los que han venido y vivido algún concierto de los que hemos hecho. Cerramos una etapa, además estrenando en directo el nuevo disco Pueblo Salvaje I (que sale el 29 de mayo). Para luego, después de tanto tiempo, darle paso a un silencio necesario aquí en España", ha señalado el artista en redes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Carrasco ha querido mirar atrás para agradecer el apoyo recibido durante los últimos diez años, una etapa que define como "toda una locura" marcada por récords de asistencia y una conexión cada vez más fuerte con un público intergeneracional. "A pesar de los muchos palos en las ruedas que nos hemos encontrado, lo que hemos conseguido es algo muy difícil", ha reconocido el artista.