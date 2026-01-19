El cantante ha dado el pésame a la familia en la publicación y se ha mostrado consternado por la mala noticia

El mundo de la cultura, "consternado" por el accidente de Adamuz: de Antonio Banderas a Fernando Tejero o Pablo Alborán

Compartir







Manuel Carrasco ha lamentado en redes sociales la muerte de Pepi y Ana, unas vecinas de su pueblo Isla Cristina que "conoce de siempre", en el accidente de dos trenes en Adamuz: "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente".

El cantante onubense ha dado el pésame a la familia en la misma publicación y se ha mostrado consternado por la mala noticia: "Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía".

"Mi cariño para todas las familias que están sufriendo", dice Carrasco

Manuel Carrasco ha reaccionado al fallecimiento de dos de sus vecinas de Isla Cristina: Pepi y Ana. El cantante ha agradecido la labor de todas las personas que están ofreciendo su granito de arena en esta tragedia: "Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate".

El artista ha querido tener un detalle con todas las personas que siguen buscando a sus seres queridos tras el accidente. "Mi cariño para todas las familias que están sufriendo", ha afirmado.

"El municipio vive estos momentos con profunda consternación", lamenta el alcalde

Los Ayuntamientos de Isla Cristina y de Gibraleón (Huelva) han confirmado en las últimas horas el fallecimiento de cuatro de sus vecinos, dos de cada localidad, que viajaban en el Alvia implicado en el accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde el consistorio isleño se ha informado, a través de redes sociales, que las fallecidas son Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija, y que la noticia de su muerte ha sido confirmada al Ayuntamiento directamente por familiares de las víctimas.

"El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos", han precisado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la tarde de este lunes, el alcalde, Jerano Orta, reunido con la corporación municipal al completo, ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en el municipio, que se iniciarán este martes día 20, a las 00:00 horas, hasta el jueves día 22.