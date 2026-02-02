La verdad detrás de la canción viral atribuida a Manuel Carrasco sobre el accidente de Adamuz: no es suya

Tras la catástrofe en Adamuz comenzó a viralizarse en TikTok, YouTube y Spotify lo que parecía ser una canción de Carrasco sobre el accidente

Manuel Carrasco lamenta la muerte de sus vecinas Pepi y Ana en el accidente de Adamuz: "¡Qué pena más grande! ¡Dios mío!"

Días después del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, circuló por redes sociales una canción supuestamente dedicada a las víctimas del suceso y atribuida a Manuel Carrasco. Sin embargo, ahora ha trascendido que esta información era completamente falsa: ni la letra ni la música son obra del artista, y la verdad es que la pieza fue creada y difundida usando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Tras la catástrofe en Adamuz, que conmocionó a España y dejó 45 fallecidos, comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok, YouTube y Spotify lo que parecía ser una canción sobre el accidente. Muchos usuarios aseguraban que Manuel Carrasco había compuesto y grabado el tema para honrar a las víctimas. Nada más lejos de la realidad.

El problema fue que estas afirmaciones no tenían ningún fundamento real: ni la música ni la voz provienen del propio intérprete de 'Qué Bonito Es Querer'.

La canción fue publicada en redes por el usuario de TikTok @tono.canalla. El propio autor aclaró en comentarios que él escribió la letra y que la música y la voz fueron generadas mediante herramientas de inteligencia artificial, sin relación alguna con el cantante onubense.

Parte de la letra que se hizo viral decía: "Que no me rompan más noches. Que no me quiten más días. Que yo viajo en esos coches, que esas también son mis vías", e incluía estrofas como: "Hoy se hace dura la ausencia. Hoy no se busca consuelo. Hoy enemiga es paciencia. Hoy es un quiero y no puedo".

Hasta el momento, no se ha publicado ninguna declaración oficial por parte de Manuel Carrasco o su equipo artístico que desmienta el bulo.

La IA en la música

Lo cierto es que, ya desde 2023, las redes sociales se han llenado de contenido creado a través de la Inteligencia Artificial, que permiten imitar voces y estilos de artistas como si realmente fueran sus canciones, obteniendo así cualquier tipo de creación, desde fotografías hasta vídeos que hacen dudar de su veracidad.

Ya ocurrió con otros nombres como el de Ariana Grande, Rihanna, Bad Bunny, Drake o David Bisbal, entre otros. De hecho, a finales de 2023, el intérprete de 'Debí Tirar Más Fotos' cargó contra la IA después de que se viralizase una canción generada con FlowGPT que emulaba de manera artificial la voz del artista puertorriqueño con una canción llamada 'NostalgIA', y que llegó a millón de reproducciones en Spotify.

En abril de 2024, Billie Eilish, Katy Perry, el mismo Manuel Carrasco y otros 200 artistas firmaron un manifiesto contra el mal uso de la IA. "Nosotros, los miembros abajo firmantes de las comunidades de artistas y compositores, hacemos un llamamiento a los desarrolladores de inteligencia artificial, las empresas de tecnología, las plataformas y los servicios de música digital para que dejen de usar la inteligencia artificial (IA) para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos (...). Si no se controla, la IA pondrá en marcha una carrera hacia el fondo que degradará el valor de nuestro trabajo y evitará que recibamos una compensación justa por él", señalaba parte del comunicado.

También, en enero de este año, desde la industria del cine se han unido para defender su trabajo, lanzando una campaña de protesta denunciando el mal uso de la IA, afirmando: "Robar nuestro trabajo no es innovación".