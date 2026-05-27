Desde los once años en los escenarios, y ya aquella niña soñaba con llegar alto y llenar escenarios

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La Niña Pastori cantó hace ya veinte años ante Juan Pablo II, y ahora ya que ha alcanzado más de 30 años en los escenarios, la Niña Pastori cantará frente al Papa León XIV la semana que viene durante su visita en Madrid. Hemos estado con la artista gaditana, y se ha mostrado muy nerviosa y entusiasmada por hacerlo.

Hace más de 20 años, su adaptación de la canción Ave María emocionó no solo a Juan Pablo II, si no a todo el público presente: "Es verdad que fue una cosa muy grande, que había muchísima gente, yo recuerdo que se unían las cabezas de la gente con el cielo"

No hay todavía demasiados detalles, pero si sabemos que será en la sede de Cáritas en La Latina, donde atienden a personas sin hogar, aunque no desvela lo que le va a cantar.

6 de junio frente a León XIV

La fecha coincide con el estreno de nuevo disco, un homenaje a la salsa, pura artesanía en tiempos de la IA: "En generaciones ahora, con los móviles, yo los veo a mis hijas. Y me dicen, mamá, pero si le das aquí y quitas aquí, más rápido, porque haces esto".

Desde los once años en los escenarios, y ya aquella niña soñaba con llegar alto y llenar escenarios, algo que ha conseguido en numerosas ocasiones, como ella misma lo describe aunque no tenga muchos lujos, es feliz: "Con amor de ser, y con amor de estar. No tengo un yate, ni un avión privado, asi que creo que me puedo considerar normal" confiesa la artista entre risas y con la ilusión de ser aquella niña.