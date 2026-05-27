Celia Molina 27 MAY 2026 - 13:30h.

El cantante de 'Extremoduro' ha recibido el galardón post mortem y su mánager, Alén Ayerdi, lo ha recogido en Toledo por él

El inesperado momento 'fan' de la reina Letizia con Los Planetas: del gesto del rey con ella a su conocida admiración por la banda

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Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido, en Toledo, la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, con las que el Ministerio de Cultura ha distinguido a 38 personalidades e instituciones del ámbito cultural de nuestro país. Este acto estaba previsto para el 20 de enero de este año, pero se canceló tras el accidente mortal de los trenes de Adamuz.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido el encargado de dar el discurso inaugural, en el que ha recordado, primero, la figura de Federico García Lorca, aplaudiendo el premio que han recibido Los Javis en Cannes por su película 'La bola negra', tan "impregnada de la impronta lorquiana". Y en el cierre de su texto, no han podido faltar unas palabras de cariño hacia el fallecido Robe Iniesta, el inolvidable cantante de 'Extremoduro' que murió por una embolia el pasado 10 de diciembre de 2025.

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"Hasta siempre, siempre, siempre, Robe"

"Aquí no os estoy hablando de nada que tenga que ver con las predicciones algorítmicas, ni de nada que quepa en un reel. Nada que pueda consumirse al instante, pues es la menos artificial de las inteligencias. Es el poder del arte al que cantaba el añorado Robe Iniesta, para quien va hoy nuestro emocionado recuerdo y nuestra admiración. Te echamos de menos. Hasta siempre siempre siempre", ha dicho el ministro, en honor a la forma en la que Robe se despedía siempre en sus conciertos.

El rey Felipe VI, en su intervención final, además de rendir homenaje a todos los premiados, también ha querido acordarse "de los que no están": "Quiero nombrar a Robe Iniesta, cuya obra permanece entre nosotros como parte viva de nuestra cultura", ha dicho.

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Las emotivas palabras de Felipe Vi sobre Robe Iniesta

Al haber podido estar presente en la entrega del premio, su mánager, Alén Ayerdi, lo ha recogido por él, protagonizando uno de los momentos más emotivos del acto. Después de saludar a la reina Letizia y, cuando ya tenía el galardón en la mano, Alén ha lanzado un beso un cielo, recibiendo el aplauso de todos los presentes.

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Robe falleció el pasado 10 diciembre de 2025, a causa de un tromboembolismo pulmonar. Aquel día, España entera lloró en las redes sociales la pérdida, no solo de uno de los mejores cantantes, compositores y filósofos de nuestro panorama musical, sino la de un buen amigo. Con sus letras, canallas a la par que románticas, el extremeño supo ganarse el corazón de su público, que le siguió, tanto en su etapa como vocalista de la banda, como en sus conciertos en solitario.

Tras el multitudinario homenaje que su grupo le hizo en Plasencia (y al que acudieron miles de sus fieles seguidores) y la publicación inédita de un vídeo en el que aparece cantando algunos versos de 'Caída Libre', el tema que compuso con Leiva, el Ministerio de Cultura ha querido reconocer, con este galardón, su labor dentro y más allá de la música.