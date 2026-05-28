Aimar Bretos sustituirá a Àngels Barceló al frente de 'Hoy por hoy' en la Cadena Ser

Aimar Bretos asumirá la dirección de ‘Hoy por hoy’ en la Cadena SER tras la salida de Àngels Barceló después de seis años

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El periodista Aimar Bretos se pondrá al frente de ‘Hoy por hoy’ en la Cadena SER a partir del próximo 31 de agosto, después de que Àngels Barceló anunciara la pasada semana que no renovará su contrato con la emisora.

El relevo de una histórica voz de la radio

En un vídeo difundido por la Cadena SER, Bretos ha recordado que hace ya 40 años nació el programa de la mano de Iñaki Gabilondo, una de las figuras más emblemáticas de la radio española.

“40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Àngels”, ha asegurado el periodista.

El comunicador ha avanzado que afronta esta nueva etapa con el compromiso de mantener “el mejor periodismo” y la independencia informativa que caracteriza a la emisora.

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“Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes”, ha afirmado Bretos, destacando además el trabajo de la redacción de la Cadena SER.

La despedida de Àngels Barceló

Àngels Barceló ha estado al frente de las mañanas de la SER desde 2019, liderando uno de los espacios más influyentes y escuchados de la radio española.

Por el programa han pasado nombres históricos como Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno, consolidando a ‘Hoy por hoy’ como una referencia informativa durante más de cuatro décadas.

“Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, expresó Barceló al comunicar su salida de la cadena.