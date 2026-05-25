Celia Molina 25 MAY 2026 - 13:01h.

La presentadora de 'Hoy por Hoy' no renovará su contrato para la temporada que viene y su familia es su mayor apoyo

Àngels Barceló comunica a la Cadena SER que no renovará su contrato y dejará la emisora al final de la próxima temporada

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El pasado viernes 22 de mayo, la periodista Àngels Barceló comunicó a la Cadena SER que no renovará su contrato, por lo que no estará al frente de la temporada 26-27 del programa 'Hoy por hoy', que presentaba desde 2019, según informó el Grupo Prisa.

Barceló conduce las mañanas de la SER desde hace siete años, un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores", dijo la presentadora tras la noticia de su abrupta salida del programa radiofónico.

Según publicó ElDiario, el motivo de la salida de Àngels sería que la dirección de Prisa le había exigido “más pluralidad” en la tertulia, "sin aclarar si su concepto de pluralidad se refería a una mayor presencia de tertulianos conservadores". El grupo ha prescindido así de una de sus voces de referencia, pues Barceló, durante los 20 años que ha estado trabajando en la emisora, también presentó el programa del fin de semana 'A vivir que son dos días' y 'Hora 25'.

Su exmarido y su única hija, clara, los pilares de su vida

En un momento profesional tan complicado, la periodista cuenta con el apoyo incondicional de su única hija, Clara Morell, fruto de su matrimonio con el también periodista Josep Morell. Ambos se conocieron cuando trabajaban juntos en Catalunya Ràdio en la década de los 80, si bien nunca se conoció la fecha exacta de su boda, por lo blindada que Barceló ha mantenido siempre su vida privada.

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Su noviazgo con Javier Aroca, ni desmentido ni confirmado

Todo apuntó a que el motivo de su separación comenzó a raíz de su mudanza en Madrid en el año 1997, para presentar los Informativos de Telecinco de la noche y el mediodía. En Cataluña se quedaron su marido y su hija, por lo que este distanciamiento puso ser el detonante de su ruptura matrimonial, aunque la pareja mantiene una excelente relación en torno a su hija, como bien quedó demostrado en la entrega de los Premios Ondas de 2024, donde Àngels recibió un galardón por sus 40 años de trayectoria.

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De hecho, en su discurso, admitió que sin "el cariño y la comprensión" de su exmarido, ella "no habría llegado hasta aquí". Una frase que emocionó mucho a su hija, que lloró sentada entre las gradas. Àngels siempre quiso que Clara tomara su propio camino, por lo que esta decidió no seguir sus pasos ni estudiar periodismo, sino especializarse en Marketing Online y Comunicación, una rama más adaptada a las profesiones ligadas a la era digital.

Tras su divorcio, Barceló fue relacionada, en 2012, con otro periodista, Javier Aroca, con quien no ha confirmado ni desmentido su noviazgo. Lo que sí se sabe es que la presentadora pasa mucho tiempo con su familia en una vivienda que compró en las Islas Baleares, donde seguro se refugiará del huracán mediático que ha supuesto su salida de la Cadena SER.