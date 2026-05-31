El público se temía lo peor pero Ureña logró recomponerse como puso y regresar a la cara del toro

El torero Alberto Álvarez sigue en estado grave en la UCI tras un accidente con una máquina de ganadería en su finca

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El torero Paco Ureña ha resultado herido después de que el animal lo lanzase por los aires en una voltereta espeluznante. Según informa 'La Razón', el animal lo zarandeó en la arena y parece ser que fue entonces cuando le alcanzó con el pitón en una zona cercana a la ingle.

Durante unos instantes, el público se temía lo peor pero Ureña logró recomponerse como puso y regresar a la cara del toro. Cada muletazo suponía volver a jugarse la vida ante un animal orientado, áspero y de enorme peligro. Las Ventas reconoció el esfuerzo con una gran ovación mientras Ureña acudía a la enfermería para tratar las heridas.

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El primer toro de la tarde puso a prueba a Antonio Ferrera

El primer adolfo de la tarde no tardó en poner a prueba a Antonio Ferrera. El animal se desplazaba lo justo, se quedaba corto al final de cada viaje y, sobre todo, sabía dónde estaba el torero.

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Ferrera entendió pronto el examen que tenía delante y optó por enseñarlo, mostrar sus dificultades y mantenerse firme ante una embestida cargada de intención. Escribano se fue a portagayola con el segundo y pasó lo suyo, exposición incluida también en el tercio de banderillas.

Sin duda, Madrid vive un San Isidro que se quedará para la historia tras colgar 14 carteles de "No hay billetes" en las taquillas de Las Ventas.