María José Llergo y de Blanca Paloma son las voces que representan el nuevo flamenco, rompiendo con la tradición y apostando por la libertad

Pianos que llenan de música y emoción centros sanitarios, sociales y culturales: "Se generan momentos mágicos"

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Dos mujeres icónicas están reivindicando la tradición flamenca con copas, nanas o 'quejíos'. Son María José Llergo y de Blanca Paloma para hacer un arte de vanguardia. Usan novedades en la música que hace unos años no tenían grandes figuras de la música flamenca como Camarón de la Isla. Utilizan sintetizadores, bases contemporáneas y ritmos caribeños que compaginan muy bien con sus ritmos.

Estas dos jóvenes llenan muchos teatros europeos reivindicando esa independencia con las bases del flamenco. Quieren un lavado de cara para el estilo tan conocido internacionalmente y quieren mostrar al mundo cómo pueden añadir novedades para enriquecer las canciones.

En el caso de Llergo, cambia las reglas del juego a pesar de los obstáculos que sigue encontrando en el mundo de la música: "En mi día a día pues lidio muchísimo con algunas presiones directas o indirectas". Su proyecto que grita a la libertad y lucha porque las mujeres tengan ese espacio donde poder ser escuchadas: arte y feminismo unidos con el mismo objetivo. "El empoderamiento es decidir ser tú misma sabiendo que te tienes que mejorar día a día para ser mejor persona".

De la raíz flamenca a la innovación por la libertad

Esta joven es flamenca de raíz y su música recoge su herencia gitana con sonidos modernos y reivindicaciones sociales, como también hace la cantante Blanca Paloma, porque la pasión por el flamenco le viene de cuna: "Iba a controlar el mercado y empecé a escuchar Taconeo. Se acaba de morir mi abuela Carmen, que era la flamenca de la familia. Y yo dije, pero esto qué es, Es una llamada, estoy conectada con mi abuela".

Aprendió a hacerse fuerte entre los jefes de la industria tras su éxito en Europa. Ahora, con su álbum debut "Trenza mía", reivindica el empoderamiento femenino que hace de estas dos artistas dos figuras clave de las nuevas generaciones de flamencas.