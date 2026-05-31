Los conciertos de Bad Bunny en Madrid contarán con el programa Respect Nation, un protocolo anti-acoso contra cualquier agresión

Fiebre por Bad Bunny en España: 12 conciertos y 600.000 entradas vendidas

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MadridEl Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid se prepara para la esperada llegada de Bad Bunny. El puertorriqueño aterriza en la capital española para dar nada más y nada menos que 10 conciertos en el estadio madrileño. Una jornada de eventos única que prometen ser una auténtica revolución en la capital y en la trayectoria musical del cantante y productor.

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Los organizadores de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ultiman los detalles para que quede todo listo en el estadio y los cientos de miles de seguidores de Bad Bunny puedan disfrutar de estas fechas que llevan esperando más de un año. Para que todo salga a la perfección y la noche sea inolvidable, desde Livenation, empresa organizadora del concierto, se ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que se dan algunos detalles y claves para acceder al recinto donde Bad Bunny cantará.

¿Qué es el punto 'respect nation'?

Una de las últimas novedades que ha implementado Livenation en sus eventos y que también estará presente en el de Bad Bunny es el punto 'respect nation'.

Como informa Ticketmaster, desde 'respect-nation' se acoge el protocolo anti-acoso contra cualquier agresión que Live Nation España: "Defendemos un ocio divertido, libre y seguro, donde la seguridad, en todas sus vertientes, prima por encima de todo. No toleramos ningún tipo de violencia o acoso sexual contra asistentes, artistas, ni trabajadores".

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"El protocolo consiste en la ubicación de un punto anti-acoso con profesionales expertas, denominado RESPECT NATION y ubicado según el evento (siempre señalizado en el mapa del evento con su denominación) encargadas de la información, sensibilización y atención en caso de agresión, que podrán estar en el punto o en un equipo itinerante por todo el evento. Además, todo nuestro personal de seguridad está formado dentro con este protocolo y todos los trabajadores del evento son conocedores del mismo. Si tienes alguna duda, deseas información o necesitas atención, acude al punto RESPECT NATION de nuestro evento, o dirígete a cualquier persona de seguridad. Disfruta de nuestros conciertos, y siempre, respeta", explican desde LiveNation.

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En los shows de Madrid, el programa estará abierto al público de 18:00 a 23:00 horas, ubicado en el exterior (puertas 1 y 2) antes de empezar, y en el interior (grada media puerta 27 y grada baja bocana norte una vez iniciado).

Objetos personales que sí se podrán introducir en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid

En el mismo comunicado publicado por LiveNation se ha detallado también una lista de los objetos permitidos con los que se podrá entrar al Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para asistir al concierto de Bad Bunny:

Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml sin tapón.

de plástico blando de máximo 500 ml sin tapón. Bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

para consumo propio envasado en papel film. Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20 cm, que será revisado en el acceso.

de tamaño máximo 40x20x20 cm, que será revisado en el acceso. Teléfonos móviles , cargador móvil o batería externa de máximo siete pulgadas.

, cargador móvil o batería externa de máximo siete pulgadas. Crema solar o maquillaje de máximo 500 ml (no se permite formato spray o formato aerosol).

de máximo 500 ml (no se permite formato spray o formato aerosol). Medicamentos, presentando el documento médico o receta que acredite la necesidad.

Además, LiveNation también ha elaboradora una lista en la que muestra los objetos con los que no se podrá acceder bajo ningún concepto:

Mochilas y bolsos más grandes de 40x20x20 cm

más grandes de 40x20x20 cm Bebidas alcohólicas y botellas o recipientes de vidrio o plástico rígido, latas, aerosoles.

y botellas o recipientes de vidrio o plástico rígido, latas, aerosoles. Perfumes, desodorantes, sprays o cualquier tipo de aerosol.

Punteros láser, palos selfies, paraguas rígidos o sombrillas.

Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo explosivo.

bengalas o cualquier tipo explosivo. Animales (excepto perros guía).

Bicicletas, patines, monopatines, skate, vehículos de motor personal o similares.

Armas de ningún tipo o con cualquier objeto que pueda ser destinado a este uso.

o con cualquier objeto que pueda ser destinado a este uso. Equipos de grabación de audio o de imagen (iPads, tablets, ordenadores, cámaras profesionales, drones, etc).

(iPads, tablets, ordenadores, cámaras profesionales, drones, etc). Sustancias ilícitas .

. Cualquier elemento que produzca ruido, megáfonos, sirenas, cornetes, etc.

Carpas, sillas, mesas neveras, etc.

Personas bajo los efectos del alcohol o drogas.

Cualquier objeto que la organización considere inapropiado u ofensivo.

¿Podrán acceder los menores al estadio?

Sobre la política de menores, desde LiveNation se recordaba antes de los conciertos celebrados en Barcelona que todos los asistentes deben disponer de entradas para entrar en el recinto, incluidos niños independientemente de su edad.

"Los menores de 16 años deben acceder con una autorización de madre, padre o tutor legal (según art 43 del Decreto 112/2010) y acompañados de un adulto responsable con entradas en el mismo sector", apuntaba desde la empresa organizadora de eventos.