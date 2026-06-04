Las tres únicas películas que le gustan a Tarantino del cine actual

Redacción Uppers 04 JUN 2026 - 15:16h.

El director carga con dureza contra el estado actual del cine comercial en un artículo para 'Sight & Sound'

Tarantino elige la mejor película de Tarantino: "Creo que es mi obra maestra"

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Pocas figuras del cine contemporáneo disfrutan tanto de la controversia como Quentin Tarantino. Desde hace décadas, el director de 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill' ha cultivado una imagen de cinéfilo brillante, provocador y, para muchos, directamente bocazas.

Rara es la entrevista o aparición en la que no deja algún titular explosivo, ya sea para cuestionar a otros cineastas o actores, despreciar tendencias o ensalzar películas que el consenso crítico considera menores. Pero esa inclinación a la hipérbole y a la polémica forma parte inseparable del personaje. Va en el pack.

Su última andanada ha llegado a través de un artículo publicado en la revista 'Sight & Sound', donde carga con dureza contra el estado actual del cine comercial. Según Tarantino, la producción hollywoodiense reciente se ha convertido en una maquinaria rutinaria dominada por decisiones equivocadas de casting, concesiones al público y una creciente falta de personalidad artística.

Un desprecio cada vez más abierto

"A mí me encantaba ir a ver películas. Sin embargo, el concepto que se tiene hoy en día de lo que es una película me inspira más desprecio que generosidad", comienza el director de 'Reservoir Dogs', que no duda en calificar a la industria actual como "fábrica de salchichas insípidas".

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"Los fallos, las inverosimilitudes, el afán de complacer al público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cualquier película nueva", enumera como razones por las que las películas de los últimos años no alcanzan el estándar de calidad que él exige.

Tanto le aborrece el estado del cine actual que, a su juicio, deja incluso en mejor lugar al de los años ochenta, década que siempre ha considerado una de las peores de la historia. De hecho, apenas salva dos o tres títulos de la producción más contemporánea.

Las excepciones

"He visto películas que me han gustado: 'West Side Story' -el remake dirigido por Steven Spielberg-, 'Horizon: An American Saga', capítulos 1 y 2 -el western de Kevin Costner, cuya segunda parte aún no tiene fecha de estreno-, y algunas otras, pero ninguna que me haya cautivado de verdad y me haya transportado a ese mundo mágico de disfrute que solía visitar con frecuencia y que fue la razón por la que amaba el cine por encima de cualquier otra forma de arte. Hoy en día prefiero leer un libro", argumenta.

Tarantino también cita 'El botín', el thriller criminal protagonizad por Matt Damon y Ben Affleck estrenada este año directamente en Netflix, como una rara excepción. "Me atrapó y me mantuvo enganchado de principio a fin. Todo me convenció: la dirección de Joe Carnahan, el espléndido reparto, la estética de la película”, pero sobre todo lo que considera un guion sensacional.

Las palabras del director de 'Érase una vez en Hollywood' han generado reacciones encontradas. Para algunos sigue siendo una de las pocas voces de la industria que habla sin filtro y expresa opiniones impopulares sin preocuparse por la corrección pública. Para otros, sus juicios son cada vez más arbitrarios y responden a una nostalgia que le impide apreciar parte del cine contemporáneo. Lo que está claro es que cada vez que Tarantino abre la boca, el mundo escucha. Y discute.