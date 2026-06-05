El último dardo de Pancho Varona a Sabina en su nueva canción: “No podría simular que estamos bien"

'Como Miguel Bosé' habla de las distintas maneras de abandonar una relación que ya no tiene arreglo

La última canción de Joaquín Sabina en su último concierto

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'Contigo', 'Y sin embargo', 'Peces de ciudad' o 'La del pirata cojo', por citar solo cuatro clásicos generacionales del repertorio de Joaquín Sabina, no habrían sido posibles sin la alianza del de Úbeda con su cómplice y mano derecha durante cuatro décadas, Pancho Varona. Más de cien canciones compartidas y una relación que parecía indestructible pero que se quebró en 2022, en uno uno de los divorcios artísticos más impactantes de la música española reciente.

Parece que sea imposible hablar de Pancho Varona sin hacerlo también de esa sonada ruptura, pero el propio músico sigue alimentando la historia, aunque sea veladamente. Eso precisamente es lo que ocurre con su nuevo single, 'Como Miguel Bosé'. A primera escucha, la canción habla de las distintas maneras de abandonar una relación que ya no tiene arreglo. De asumir que el final existe y de intentar atravesarlo con la mayor dignidad posible. Pero resulta inevitable escucharla sabiendo lo que hay detrás.

Es irremediable pensar en Sabina como el destinatario de versos como los que abren el tema: "No podría quedarme un minuto más / No podría soportar ver que te vas / No podría simular que estamos bien". Ni siquiera parece casual que Varona cite a Miguel Bosé, en lo que podría interpretarse como un guiño al universo lírico que construyó junto a su antiguo cómplice en la clásica 'Yo quiero ser una chica Almodóvar', canción cuestionada recientemente por el manchego universal.

Más que una crisis, un divorcio

Lo cierto es que la ruptura entre Sabina y Varona aún sigue despertando curiosidad entre los seguidores de ambos. La versión más detallada de lo ocurrido la ha contado siempre el guitarrista. En numerosas entrevistas ha explicado que la noticia de que no participaría en la gira 'Contra todo pronóstico' le llegó de manera inesperada, a través de un frío correo electrónico, después de varios intentos de reconducir algunas tensiones internas que existían en la banda.

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Durante meses Varona trató de reunirse con Sabina y con el resto del equipo para aclarar malentendidos. Finalmente recibió un mensaje que incluía una frase que se ha hecho célebre: “Esto no es una crisis, esto es un divorcio”. Una expresión que él mismo ha definido como muy propia del autor de '19 días y 500 noches'.

Pero mientras Varona ha hablado muchas veces de cómo vivió el final de la relación, el cantante de Úbeda ha mantenido un silencio casi absoluto sobre las causas concretas que le llevaron a separarse de uno de sus principales colaboradores desde principios de los años ochenta.

Con el paso del tiempo, el tono de Pancho Varona ha ido cambiando. Del desconcierto inicial pasó a una fase mucho más serena. En 2023 aseguraba que había “cerrado página”, aunque reconocía que le gustaría saber algún día exactamente qué ocurrió. Meses después, en 2024, afirmaba que “la herida está cerrada” y que no esperaba una reconciliación.

Incluso cuando la gira de despedida de Sabina llegó a su final, Varona evitó cualquier ajuste de cuentas público. Sus mensajes en redes y sus declaraciones posteriores mantuvieron la misma línea de respeto, nostalgia y deseo de felicidad para quien fue durante décadas compañero de escenario y amigo.

Por eso 'Como Miguel Bosé' adquiere una lectura inevitablemente simbólica. La canción no menciona expresamente a Sabina ni pretende ser un ajuste de cuentas, pero sí reflexiona sobre cómo despedirse cuando una relación ya no funciona y sobre la diferencia entre marcharse rompiendo puertas o hacerlo con elegancia. Y, como si quisiera restarle drama al asunto, envuelve la melodía en una bailable base electrónica.

Escuchada en el contexto de los últimos años, la canción parece encajar perfectamente con el discurso que Varona ha mantenido desde la ruptura: aceptar el final, evitar el resentimiento y seguir adelante sin renunciar a los buenos recuerdos.

Letra de 'Como Miguel Bosé':

No podría quedarme un minuto más

No podría soportar ver que te vas

No podría simular que estamos bien

No podría subirme en marcha a ese tren

No podría rendirme sin ton ni son

No podría lloriquear en la estación

No haré jamás el paripé

Me encontrarás de pie

Como Miguel Bosé, yo me marcharé

Girando sobre el parqué

Dando pasos de ballet, relevé

Como Miguel Bosé, yo me marcharé

Girando sobre el parqué

Dando pasos de ballet, plié, plié

No podría...

No podría continuar así de mal

No podría volver a entrar al portal

No podría defendеr este papel

No podría lеvantar este cartel

No podría edulcorar el final

No podría evitar el barrizal

No haré jamás el paripé

Me encontrarás de pie

Como Miguel Bosé, yo me marcharé

Girando sobre el parqué

Dando pasos de ballet, relevé

Como Miguel Bosé, yo me marcharé

Girando sobre el parqué

Dando pasos de ballet, plié, plié

Como Miguel Bosé, yo me marcharé

Girando sobre el parqué

Dando pasos de ballet, relevé

No podría...