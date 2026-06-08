El cantante francés Patrick Bruel, detenido tras varias denuncias por agresión sexual

El artista se encuentra bajo interrogatorio en dependencias policiales tras la denuncia formal de ocho mujeres por presuntas agresiones sexuales e intento de violación.

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El cantante francés, Patrick Bruel, fue detenido este lunes por la mañana en París acusado por varias mujeres de violación y agresión sexual. El artista de 67 años está siendo interrogado en dependencias policiales sobre las acusaciones que, hasta el momento, involucran a 13 víctimas, una de ellas habría sufrido una agresión sexual cuando era menor, según informó la fiscalía de Nanterre.

Durante este periodo de detención, Bruel también será interrogado sobre una violación cometida en Dinard en 2012 contra una mujer que tenía 32 años . “Además, existe una denuncia oficial presentada por las autoridades belgas el 1 de junio de 2016, relativa a una violación y agresión sexual cometidas en 2010 en Bruselas, que Patrick Bruel atribuye a una mujer que entonces tenía 40 años”, declaró la fiscalía de Nanterre, encargada de la investigación.

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En total, una treintena de mujeres denuncian a Patrick Bruel de haber sido agredidas sexualmente entre 1991 y 2019. Todas ellas relatan un modus operandi similar; los hechos sucedían en un entorno profesional, durante un rodaje o una gira, e incluso algunas afirman haber sido drogadas por el propio artista en el momento de los hechos.

Entre las denunciantes, se encuentra la conocida presentadora de televisión, Flavie Flament, que le denunció por haberla drogado y violado en 1991, cuando ella tenía 16 años y él era ya un cantante de éxito. Otra de las víctimas Daniel Elstner, la directora general de Unifrance, quien lo demandó por intento de violación y agresión sexual en 1997, durante un festival en México, cuando ella tenía 26 años. “Esperamos conocer las consecuencias de la detención, aunque evidentemente supone un gran alivio”, reaccionó Elstner en un comunicado enviado a Le Parisien.

El cantante está a disposición de la justicia y cancela conciertos y obras de teatro

Hasta el momento no se ha informado de ninguna imputación formal contra el artista, pero este permanecerá hasta el miércoles, duración máxima que establece la ley en estos casos.

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"El cantante había indicado durante varias semanas que estaba a disposición de la justicia para responder finalmente, dentro del marco del procedimiento judicial, ante la autoridad competente. Responderá a todas las preguntas de los investigadores y transmitirá todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia», declararon sus abogados, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Collin.

Hace cuatro días Bruel suspendió las últimas representaciones en París de la obra de teatro Deuxième Partie (Segunda parte), que protagonizaba. El actor y cantante había anunciado el pasado 29 de mayo la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la «serenidad» de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra.

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En un comunicado difundido por su productora, 14 Productions, dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo sereno de sus eventos. "No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión", señaló la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen "¡Violador, Bruel!" al inicio de una representación de la obra Deuxième Partie en el Teatro Édouard VII.

El autor de Casser la voix o Place des grands hommes, himno nostálgico sobre el paso del tiempo y los reencuentros entre amigos, niega todas las acusaciones.