Puri Ruiz 26 JUL 2026 - 08:00h.

Cerca de la tierra que vio nacer a su mujer, Tichi, y de donde él mismo pasó gran parte de su infancia, se encuentra el paraíso natural en el que desconecta de su intensa labor

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Nuestro chef más internacional no para: cuando José Andrés no está en plena promoción de uno de sus restaurantes en Estados Unidos, donde se ha convertido en el mejor embajador de la gastronomía española, se encuentra allí donde el conflicto lo necesita, gracias a la impresionante labor social que ejerce a través de World Central Kitchen. Con una vida tan intensa es normal que, cuando llega el momento de desconectar, lo haga en su patria. Pero, aunque lo lógico sería pensar que pasa todo el verano en Asturias, lo cierto es que su verdadero refugio está en el sur, cerca de la tierra que vio nacer a su mujer, Tichi.

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Un paraíso natural de poco más de 1.300 habitantes

Como seguramente sabrás, Patricia, o Tichi, nació en Algeciras, que queda en la costa mediterránea que baña la provincia de Cádiz. Al otro lado, en la costa bañada por el Océano Atlántico, se encuentra Zahara de los Atunes. Este tranquilo pueblo no es solo el favorito de la familia Andrés, sino el de montones de vips que lo han convertido en su destino perfecto para pasar el verano.

Es muy probable que el chef José Andrés se cruce esos días con Paz Padilla, Dani Martín, Pablo Carbonell, Aitana Sánchez-Gijón o la saga Flores, entre muchos otros. Y, a pesar de la afluencia de famosos, este pequeño pueblecito de pescadores de menos de 1.500 habitantes continúa siendo un paraíso natural en el que alejarse del ruido y del estrés constante al que todos ellos se suelen ver sometidos.

Qué ver y hacer en Zahara de los Atunes

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Además de encontrarse en la provincia en la que nació Tichi, José Andrés pasó gran parte de su infancia en San Fernando y Cádiz. Con estos antecedentes, era normal que se decidiera a adquirir una propiedad en Zahara, bastante menos saturada de población y de turistas. De hecho, esta entidad perteneciente al municipio de Barbate conserva una de las pocas playas del litoral español que quedan a salvo de las agresiones urbanísticas perpetradas en las últimas décadas: se trata de la playa de Zahara. Su arena fina y sus aguas cristalinas la convierten en un verdadero paraíso en la tierra, que además permite ver África en un día despejado.

Además de sus playas, la vida nocturna y la restauración constituyen dos de los grandes atractivos de este rinconcito gaditano. El ‘pescao’ frito, las icónicas tortillitas de camarones de la zona y, por supuesto, el atún, constituyen parte de la oferta gastronómica del lugar. El lugar favorito de José Andrés para degustar un buen atún es el Antonio Zahara, uno de esos restaurantes de toda la vida en los que chuparse los dedos mientras las olas casi casi te acarician los pies.

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“Está justo al lado de la playa, y el aire del mar te relaja al instante”, comentó el chef sobre este local que ha sido galardonado con un Sol Repsol, especializado sobre todo en elaboraciones en crudo de este pescado tan típico de la zona y al que vuelve siempre que puede. De hecho, en el documental que hizo con sus hijas, Inés calificó el atún de Antonio como “la mantequilla del océano”. Por cierto, ¿sabes que Zahara de los Atunes es uno de los lugares que aparecen en ‘La ilustre fregona’, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes? De hecho, nuestro escritor más ilustre hace mención a las almadrabas en las que se captura el atún a través de Carriazo, uno de sus personajes.