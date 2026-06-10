Claudia Barraso 10 JUN 2026 - 19:48h.

Valentina, con síndrome de Leber, muestra a los reyes y al papa la cruz que corona la Sagrada Familia

La visita del papa León XIV a España, en directo: los reyes reciben al pontífice en la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia

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La esperada llegada del papa León XIV a la Sagrada Familia, en Barcelona, ha dejado un emotivo momento que la pequeña Valentina, una niña con síndrome de Leber, recordará toda su vida. Los reyes, Felipe y Letizia también han acudido a Barcelona junto a Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y varios ministros del Gobierno.

A la llegada de los reyes y el pontífice le esperaba Valentina, una niña que solo puede distinguir luces y sombras, pero que pese a su discapacidad visual, ha podido explicar cada detalle de la cruz que corona el templo. León XIV escuchaba atentamente y sonriente a la pequeña, impresionado por su destreza localizando con las manos cada uno de los rincones que componen esta nueva estructura del edificio.

La reina Letizia incluso, le ha acariciado varias veces la espalda en señal de apoyo y cariño a la pequeña, que ha empezado por la base hasta llegar a la última punta de la cruz. León XIV, muy impresionado por todo los conocimientos de la niña sobre el templo, le quiso regalar uno de los rosarios que ha estado regalando a muchas personalidades y personas que han tenido la oportunidad de hablar con él.

El agradecimiento de Valentina a León XIV

"No lo olvidaré jamás", decía la pequeña tocando la cajita que le entregaba cariñosamente León XIV mientras le acariciaba y le daba también las gracias por la detallada explicación que hizo sobre esta estructura que fue colocada a finales de febrero, concretamente el día 20, día en el que izó y se colocó en el brazo superior de la estructura.

De hecho, coincidiendo con la visita del papa León XIV, esta parte de la estructura se inaugura este miércoles 10 de junio y podrá verlo el pontífice en primera persona junto al presidente del Gobierno, los reyes, Salvador Illa y diferentes ministros del Gobierno.