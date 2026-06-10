Anthony Guidera será recordado por sus apariciones en películas como 'El padrino. Parte III' y 'Species'

Anthony Guidera permaneció conectado a un respirador artificial durante cerca de tres semanas antes de su fallecimiento

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'El padrino' y 'La Roca'El actor estadounidense Anthony Guidera, recordado por sus apariciones en películas como 'El Padrino. Parte III' y 'Species' (Especie mortal), ha fallecido a los 65 años en un hospital del área de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su esposa, Valerie Anderson, después de varias semanas marcadas por complicaciones de salud derivadas de un paro cardíaco sufrido el pasado mes de mayo.

Según trascendió, Guidera permaneció conectado a un respirador artificial durante cerca de tres semanas antes de su fallecimiento. Anderson comunicó la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó que "estamos devastados" ante el profundo dolor de la familia por la pérdida y pidió que se mantuviera vivo el recuerdo del intérprete.

Premio al mejor beso en pantalla

Nacido en San Francisco el 18 de octubre de 1960, Guidera inició su carrera cinematográfica con un pequeño papel en 'El Padrino III', la tercera entrega de la célebre saga dirigida por Francis Ford Coppola. En aquella producción interpretó a un guardaespaldas llamado Anthony y compartió reparto con figuras como Al Pacino, Diane Keaton y Andy García.

Su trabajo más recordado llegó pocos años después con 'Species', el thriller de ciencia ficción de 1995 dirigido por Roger Donaldson. Allí dio vida a Robbie Llewelyn, uno de los personajes que se cruzan en el camino de la criatura interpretada por Natasha Henstridge. Gracias a aquella película llegó incluso a compartir con la actriz un MTV Movie Award al mejor beso en pantalla.

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A lo largo de la década de los noventa construyó una carrera como secundario habitual en Hollywood, participando en títulos como La Roca, Mensajero del futuro y Armageddon. También dejó su huella en numerosas series de televisión, entre ellas 'Baywatch Nights', 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Nash Bridges' y 'Angel'.