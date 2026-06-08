Este nuevo problema llega apenas unas semanas después de que el actor se sometiera a una delicada operación de espalda

El ingreso impidió además que el veterano humorista pudiera asistir al cumpleaños de su hija, Mari Cielo Pajares

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Andrés Pajares ha vivido un nuevo sobresalto de salud. A sus 86 años, el actor tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado viernes después de sufrir fiebre alta y malestar general que encendieron todas las alarmas en su entorno más cercano.

Según la información difundida por el programa 'Fiesta' y confirmada por personas de su círculo familiar, el problema derivó en una neumonía que después evolucionó hacia un cuadro de bronquitis.

"Se empezó a sentir mal, le subió la fiebre y fue un momento de alarma", explicó el periodista Saúl Ortiz en el espacio de Telecinco.

El ingreso impidió además que el veterano humorista pudiera asistir al 50º cumpleaños de su hija, Mari Cielo Pajares, una celebración familiar que estaba prevista para el fin de semana. Aunque la intención inicial era que pudiera acudir si evolucionaba favorablemente, finalmente los médicos recomendaron mantener reposo y vigilancia hospitalaria.

Su actual estado de salud

Ahora, las últimas informaciones apuntan a que la evolución es positiva. Fuentes cercanas al actor, entre ellas su esposa, Juana Gil, han trasladado un mensaje de tranquilidad asegurando que Pajares se encuentra mejor y que la situación está controlada. No obstante, continúa afectado por la infección respiratoria y presenta una importante afonía.

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Además, ha sido la propia Mari Cielo quien, ante el lanzamiento de su último libro, ha explicado este pasado domingo cómo se encuentra su progenitor. "Mi padre no está aquí porque tiene una neumonía. Entonces, estaba, vamos, ilusionadísimo con venir este día. Pero estas cosas pasan y bueno, pues, gracias a Dios está controlado, está muy bien. Y lo que estaba era bastante refunfuñado porque no podía venir", ha trasladado.

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Asimismo, revelaba que seguía ingresado pero que su situación estaba "controlada". "Lo importante es que está estable, que está bien y que le van a dar el alta pronto", ha sentenciado.

Por ahora, el mensaje que trasladan quienes están junto a Pajares es de cautela, pero también de tranquilidad. El actor permanece bajo supervisión médica mientras continúa recuperándose del proceso respiratorio que motivó su último ingreso.

Sus problemas de espalda

Este nuevo bache en su salud llega apenas unas semanas después de que el actor se sometiera a una delicada operación de espalda. El pasado mes de abril pasó por quirófano para afrontar su quinta intervención de esta dolencia crónica que arrastra desde hace años y que ha condicionado su movilidad y su calidad de vida.

La operación se realizó en el Hospital La Milagrosa de Madrid y, tras aquello, el propio Pajares transmitió optimismo en redes sociales al asegurar que había superado con éxito la cirugía y al agradecer públicamente el trabajo de los médicos que le atendieron.