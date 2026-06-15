Muchos esperan en los alrededores del Estadio Riyadh Air Metropolitano con todo el equipo preparado para el último concierto

El penúltimo concierto de la residencia de Bad Bunny en Madrid, pasado por agua: la odisea del equipo del cantante para continuar el show

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Bad Bunny tendrá hoy su último concierto antes de decirle adiós a España. Después de su paso por Barcelona, el cantante puertorriqueño ha dado 10 conciertos en nuestro país con tres horas de espectáculo. Sus espectáculos han dado mucho de qué hablar, sobre todo su zona estrella: 'La Casita'.

Muchos esperan en los alrededores del Estadio Riyadh Air Metropolitano con todo el equipo preparado: sombrillas, gafas de sol y una nevera. Algunos esperan vivir un milagro en forma de entrada. Otros miran al cielo pidiendo un poco de lluvia para que amenice el calor de estos días.

Bad Bunny y su imperio musical: más de 600.000 entradas y un pacto de más de dos millones de euros

Todos los asistentes a los conciertos de Bad Bunny han rozado la gloria con sus canciones. El artista, dando un repaso por toda su trayectoria, ha puesto a todo el mundo a bailar desde el principio hasta el final. Y la lluvia no ha sido un impedimento para hacerlo. En su penúltimo concierto, una tormenta eléctrica sorprendió a sus fans durante el concierto pero no fue excusa para no darlo todo con sus canciones.

Por desgracia, muchos se han quedado con las ganas de subirse a 'La Casita', esa altar divino que han pisado futbolistas, tenistas, influencers y actores como Noah Schnapp, de 'Stranger Things'. Ahora, Bad Bunny se despide de España entre alabanzas y multiplicando los beneficios económicos. El artista ha vendido más de 600.000 entradas, con un pacto de más de dos millones de euros e incontables fondos.