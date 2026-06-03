Celia Molina 03 JUN 2026 - 13:24h.

La empresaria ha estado presente en los últimos eventos del artista: desde su presencia en la gala MET a su invitación a La Casita'

La polémica con 'La Casita': quién se encarga de reclutar a las fans entre el público y su criticado método de selección

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Últimamente, allá donde va Bad Bunny, siempre está detrás la empresaria Marta Ortega. Supimos de su alianza comercial cuando el cantante vistió de Zara durante su actuación en la Super Bowl de 2026, pero, en los últimos eventos a los que ha asistido el puertorriqueño, hemos podido comprobar que su relación profesional está más que afianzada.

Aún sabiendo que Benito estaba a punto de sacar su nueva colección con la conocida marca española, fue sorprendente ver a Marta Ortega (junto a su marido) en la última gala MET de Nueva York, un acto de moda sumamente exclusivo en el que personajes famosos (por distintos talentos) lucen sus mejores diseños.

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Es cierto que, protocolariamente, los invitados pueden llevar consigo a sus diseñadores, como hizo Benito al llevar a la gala un traje negro de Zara con un gran lazo atado al cuello; pero la hija de Amancio Ortega nunca había estado tan ligada a una de las colecciones de Inditex como lo está a la imagen de este cantante.

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La cena de Marta y Benito en el Barrio de Salamanca

Los fans de Benito saben que éste estará en Madrid - se aloja en una suite del lujoso hotel Ritz - al menos, hasta el próximo 15 de junio, día en el que termina su exitosa residencia. Y, según indica su agenda, Marta Ortega se ha convertido en la gran anfitriona del artista en la capital.

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Hace apenas unos días, el propio Bad Bunny visitó la tienda de Zara ubicada en la céntrica calle de Fuencarral, escoltado al máximo por su equipo de seguridad. Quiso ver de primera mano las 150 piezas que forman parte de su colección, llamada 'Benito Antonio' e inspirada en su estilo entre lo isleño y lo urbano. Entre las prendas, tanto femeninas como masculinas, no podían faltar las gorras, una de las grandes señas de la vestimenta del cantante.

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La presencia de Marta Ortega en La Casita, ¿una hipocresía?

Además de esta visita, Benito y Marta, según 'The Objective', han cenado en un lujoso restaurante del Barrio de Salamanca, llamado 'Bascoat', donde ambos pudieron degustar deliciosos platos que fusionan la comida tradicional vasca con las técnicas modernas. Esto deja claro que el puertorriqueño está pasando junto a la empresaria buena parte del tiempo libre que le queda en Madrid, cuando no está subido al escenario del Metropolitano.

Sabiendo todo esto, no es de extrañar que Marta Ortega fuera una de las invitadas de 'La Casita', la exclusiva perfomance donde los personajes famosos disfrutan de la música de Bad Bunny. Marta apareció justo al lado de María León y Ester Expósito en uno de los directos del cantante en Madrid, si bien, para algunos de sus fans, aunque conocen su vínculo con Zara, la presencia de una empresaria millonaria en una casa que pretende reflejar la humildad de Puerto Rico ha resultado "una hipocresía".

En los últimos días, muchos han criticado el proceso de selección que se lleva a cabo a la hora de escoger quién entra y quién no en 'La Casita', pues varios usuarios de las redes sociales se han fijado en que solo hay "mujeres delgadas y guapas", sean o no famosas. Uno de los encargados de esa selección es Jeremy Villanueva, miembro del entorno cercano del artista, cuyo objetivo inicial ha sido escoger a mujeres con "ropa veraniega" que reflejen el sentido de su último álbum.