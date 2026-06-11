Redacción Uppers 11 JUN 2026 - 10:47h.

El líder de los Rolling Stones ofreció una actuación improvisada en en el pub The Half Moon

Mick Jagger cuenta de dónde viene la lengua de los Rolling Stones

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Para cualquier fan de los Rolling Stones ver a la banda en una sala pequeña, a escasos metros del escenario y sin pantallas gigantes ni estadios de por medio es una fantasía prácticamente imposible. Lo más parecido a cumplir ese sueño acaba de ocurrir en un modesto pub de Oxford, donde Mick Jagger apareció por sorpresa para ofrecer una actuación improvisada que dejó a los presentes con la sensación de haber vivido un momento único.

El insólito episodio ocurrió durante una sesión dominical de música folk en el pub The Half Moon, en el barrio de St Clement's de Oxford, según informa la BBC. Allí apareció Jagger, de 82 años, dispuesto a unirse a la fiesta. El líder de los Stones se mezcló con músicos locales, estudiantes y habituales del local en una interpretación completamente espontánea que rápidamente se ha hecho viral.

Lejos del repertorio clásico de Sus Satánicas Majestades, Jagger eligió cantar 'Handsome Molly', una tradicional canción folk estadounidense que no le es ajena, puesto que ya la había grabado en 1993 para su álbum en solitario 'Wandering Spirit'. Según los testimonios y los vídeos difundidos, incluso modificó parte de la letra para hacer referencia a Dublín en lugar de Londres, en un guiño que sorprendió a los asistentes.

¿Qué hacía Mick Jagger en Oxford?

La visita no fue casual. El cantante se encontraba en la ciudad junto a su pareja, la exbailarina Melanie Hamrick, invitados por Oriel College, uno de los colegios históricos de la Universidad de Oxford. Durante la jornada asistieron al servicio religioso de Evensong en la capilla del centro y posteriormente participaron en una cena oficial en la mesa principal del colegio.

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Tras la cena, un pequeño grupo decidió continuar la velada acercándose al Half Moon, conocido por sus tradicionales sesiones de música folk abiertas a cualquiera que quiera tocar. Fue allí donde Jagger terminó subiéndose espontáneamente a cantar.

Con quién compartió escenario

El cantante estuvo acompañado por Matt Clifford, veterano teclista que ha trabajado durante años con los Rolling Stones, y por Robert Cheah, académico de Oriel College y participante habitual del ambiente musical de la ciudad. Entre músicos aficionados y clientes del pub, la escena tenía más de reunión entre amigos que de actuación de una de las mayores estrellas del rock.

Algunos asistentes han contado que varios clientes tardaron unos segundos en darse cuenta de quién estaba cantando delante de ellos, mientras otros simplemente disfrutaban de la música sin creer lo que estaban viendo. Así fue como una noche cualquiera en un pub cualquiera terminó convirtiéndose en uno de los conciertos más exclusivos que un fan de los Rolling Stones podría imaginar.