Redacción Uppers 16 JUN 2026 - 19:33h.

El actor no quiso protagonizar una película que él mismo produjo, considerándose demasiado mayor para el papel

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Brad Pitt decidió producir la película ‘Infiltrados’, en el 2006, dirigida por el director Martin Scorsese, pero que decidió no ser el protagonista pese a que se lo propusieron como un gran proyecto en su carrera, pero que al final Leonardo DiCaprio y Matt Damon fueron los encargados de dar vida a los principales personajes.

De hecho, el actor consiguió atraer a Martin Scorsese al ver que convenció a William Monahan para escribir el guion y, pese a que en un principio pensó en ser él mismo el protagonista, en el último momento decidió cambiar de opinión por una razón de peso, según confirmó para la película ‘Interview’: “Luchamos por esa película y conseguimos a William Monahan para que escribiera el guion”, pero cuando fue Martin Scorsese el encargado de dirigirla, todo cambió.

“Pensé que sería mejor que fueran cinco jóvenes que acababan de comenzar sus vidas, tíos salidos de la academia que tuvieran hambre y yo pensé que era demasiado mayor para ello”. Y es que este director ha sido muy criticado por muchos actores y profesionales del mundo del cine al haber manifestado su apoyo a la inteligencia artificial.

Un director muy criticado por su apoyo a la IA

Unas palabras que no gustaron al sindicato de directores de arte de Estados Unidos: “El director ganador del Oscar, Martin Scorsese, está dándole la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables”, explicaban desde el sindicato.

De esta manera, el actor ha revelado para el medio que no se sentía cómodo protagonizando esa película hace 20 años y que ya se consideraba en aquel entonces, demasiado mayor para protagonizar un proyecto así, dando paso a actores como Leonardo DiCaprio que para ese entonces estaba empezando a despegar su gran carrera como actor.