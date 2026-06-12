Redacción Uppers 12 JUN 2026 - 10:41h.

La búsqueda del próximo James Bond se ha convertido en uno de los grandes culebrones de Hollywood

Idris Elba afirma que el público jamás aceptaría a un actor negro interpretando a James Bond

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La búsqueda del próximo James Bond se ha convertido en uno de los grandes culebrones de Hollywood. Desde que Daniel Craig colgó definitivamente el esmoquin tras 'Sin tiempo para morir', cada nuevo rumor dispara las apuestas y alimenta el debate entre los aficionados a la saga. Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Tom Francis o Regé-Jean Page figuran entre los nombres que más insistentemente aparecen en las quinielas para ser el nuevo agente 007.

Curiosamente, hubo un momento en el que muchos pensaban que George Clooney reunía todas las condiciones para interpretar al espía británico. Elegante, carismático, sofisticado y con ese aire clásico de galán que recuerda al Hollywood de otra época, el actor estadounidense habría encajado con naturalidad en el universo Bond. Sin embargo, nunca llegó a producirse ese fichaje y su carrera tomó otros caminos, consolidándose como una de las grandes estrellas del cine contemporáneo tanto delante como detrás de las cámaras.

El 007 perfecto

Ahora, con 65 años, Clooney contempla la sucesión desde la barrera y no ha dudado en revelar cuál sería su elección ideal. En una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter', el ganador del Oscar sorprendió al señalar sin titubeos a Callum Turner, el actor británico y actual pareja de la cantante Dua Lipa, como su candidato favorito para convertirse en el nuevo 007.

De hecho, aseguró que espera que sea él quien consiga el papel porque, en su opinión, reúne todas las cualidades necesarias: "Es alto, atractivo, encantador y británico, así que es el candidato perfecto".

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La opinión de Clooney no es casual. Ambos trabajaron juntos en 'Remando como un solo hombre' (2023), dirigida por él mismo, donde Turner fue el protagonista. Desde entonces, Clooney ha seguido muy de cerca su evolución y considera que pertenece a esa escasa generación de intérpretes capaces de abrirse camino sin recurrir únicamente a grandes franquicias comerciales.

Según ha explicado, Turner ha sabido combinar proyectos independientes con producciones de gran presupuesto y ha construido una carrera sólida, algo que, a su juicio, le ha otorgado un atractivo especial dentro de la industria. “De alguna manera, Callum se ha abierto paso entre todo el ruido y ha encontrado un lugar donde la gente lo mira y dice: 'Este joven tiene algo especial', ha manifestado.

Total discreción

Mientras tanto, el propio Callum Turner mantiene la discreción. Preguntado por los insistentes rumores, asegura que sabe "tan poco como cualquiera" y evita pronunciarse sobre si aceptaría el papel en caso de recibir la llamada. “Lo divertido del asunto de Bond es que hasta tus mejores amigos te preguntan; te escriben personas con las que no hablas desde hace diez años y tú no sabes nada”, ha comentado.

Una respuesta que, lejos de enfriar las especulaciones, no hace más que aumentar la expectación alrededor de un relevo que promete ser uno de los acontecimientos cinematográficos más comentados de los próximos años