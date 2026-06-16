Zendaya y Tom Holland muestran complicidad, presentando una nueva entrega de Spider-Man, una saga que les unió hace ya nueve años

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Enamorada de Madrid, Zendaya ha aprovechado cada minuto de su tiempo libre para disfrutar de la capital, así lo confesó durante la presentación de la nueva entrega de Spider-Man, cuya gira promocional ha arrancado precisamente en la ciudad. La actriz, que acudió acompañada de Tom Holland, volvió a demostrar la gran complicidad que les une, tanto dentro como fuera de la pantalla.

La pareja, que se conoció durante el rodaje de su primera película juntos, no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo vivido desde entonces. Han pasado ya nueve años desde aquella primera presentación y, aunque ahora afrontan su cuarta aventura en la saga, la ilusión continúa intacta.

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Para Tom Holland, volver a enfundarse el traje del hombre araña no ha sido tan sencillo como en ocasiones anteriores, el actor reconoció entre risas que el paso del tiempo también se nota en los superhéroes: "No me entraba, sí, hay algunas zonas de mi cuerpo, como la barriga, que han crecido", bromeó entre risas el actor.

La nueva película supone además un importante reto emocional para los personajes

Sin desvelar demasiados detalles de la trama, Zendaya adelantó que la situación que vive MJ es especialmente dura, ya que ha olvidado a Peter Parker, "todo eso es muy triste, pero esperemos que haya algo de esperanza al final", comentó la actriz, evitando hacer spoilers.

Madrid, primera parada de la promoción mundial de la película, ha vuelto a conquistar a la intérprete estadounidense, mientras Tom Holland se encontraba trabajando, ella aprovechó para recorrer la ciudad y disfrutar de algunos de sus planes favoritos: "Ayer él tuvo que trabajar, pero yo estaba libre, así que salí a comer y de compras".

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La esperada nueva entrega de Spider-Man llegará a los cines españoles el próximo 29 de julio, una cita marcada en rojo por los seguidores de una saga que, nueve años después de reunir por primera vez a Zendaya y Tom Holland, sigue despertando la misma ilusión.