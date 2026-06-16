El pianista huyó de Sudáfrica en el año 1962 cuando el Gobierno encarceló a Nelson Mandela

Abdullah Ibrahim participó en diferentes festivales de jazz internacional hasta hace pocos años

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El pianista Abdullah Ibrahim ha fallecido este lunes a los 91 años, tras una breve enfermedad. El legendario músico se convirtió en una importante figura del jazz gracias a un distintivo estilo musical y por su lucha contra el apartheid. "Ibrahim falleció en paz rodeado de su familia en Alemania tras una breve enfermedad”, según ha informado su familia en un comunicado.

Abdullah Ibrahim nació en Ciudad del Cabo en 1934, y su nombre era Adolph Johannes Brand, Ibrahim, aunque durante sus primeros años se hizo llamar como Dollar Brand

Abdullah Ibrahim huyó de Sudáfrica en 1962, cuando fue encarcelado Nelson Mandela. El músico, que falleció en Alemania, permaneció en activo hasta sus 90 años y ya con avanzada edad participó en diferentes festivales de jazz en España y el mundo. Su última actuación pública fue en el Cape Town International Jazz Festival, en Sudáfrica, el pasado mes de marzo.

Abdullah Ibrahim fusionó el jazz de EEUU con la música tradicional sudafricana

El pianista y compositor sudafricano fue descubierto por Duke Ellington, otro grande del jazz y a partir de ahí su carrera despegó gracias a su talento. Con él forjó una estrecha amistad y produjo una de sus primeras y más importantes grabaciones.

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Abdullah Ibrahim, tuvo una trayectoria extraordinariamente brillante que abarcó ocho décadas, en las que realizó importantes aportes musicales el estilo bebop en Sudáfrica. Fusionó el jazz estadounidense con las tradiciones musicales sudafricanas. En sus últimos años, se convirtió en un ídolo y una inspiración para las nuevas generaciones de pianistas de jazz.