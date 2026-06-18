La presentadora Ángeles Blanco recibe el premio Salvador Madariaga por parte de la Asociación de Periodistas Europeos

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Ángeles Blanco, la presentadora de Informativos Telecinco, ha sido galardonada en uno de los premios más prestigiosos del periodismo, El Salvador Madariaga, por parte de la Asociación de Periodistas Europeos. Con este reconocimiento, la periodista ha recibido el premio entre aplausos en agradecimiento a su compromiso por mostrar la información y por acercar la realidad europea.

La presentadora que, junto con Carlos Franganillo, ofrece todas las últimas horas en la edición de la noche en Informativos Telecinco, ha reconocido ante la prensa que "es un premio muy importante, con mucho peso europeo y con mucha responsabilidad. "Estoy muy emocionada, sobre todo con mucho sentido de la responsabilidad, porque al final ese premio también pesa, es un premio para guardar de verdad en el corazón".

Un reconocimiento a toda su trayectoria

Entre aplausos y ofreciendo un breve, pero emotivo discurso al recoger el premio, la periodista que lleva décadas trasmitiendo la información para todos los espectadores de la manera más especial y responsable, tal y como ha confesado ella, Ángeles Blanco recibía el Salvador Madariaga entre ovaciones del resto de sus compañeros.