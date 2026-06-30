Muere Manuel Gómez Fernández, el presentador de Aragón TV, a los 55 años

Manuel Gómez Fernández ha muerto a los 55 años a causa de una larga enfermedad

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El presentador de Aragón TV, Manuel Gómez Fernández, ha muerto a los 55 años de edad a causa de una larga enfermedad, según informa 'El Periódico'. Gómez, que conducía el informativo matinal en 'Buenos días Aragón', tuvo una larga trayectoria ligada al periodismo.

Gómez Fernández nació en Alicante en 1971 y se licenció en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid. Llegó a la cadena autonómica aragonesa e hizo conexiones en directo desde Madrid de distintas secciones en 'Aquí y ahora'. En marzo de 2024, dio el salto a 'Buenos días, Aragón', lo que fue un "sueño cumplido" para él, tal y como lo afirmó en una entrevista a 'Extra Digital'.

Su recorrido por el periodismo y la política

Manuel Gómez Fernández trabajó en 'Negocios TV', un canal especializado en economía y empresa. Fue presentador, editor y redactor de contenidos informativos y fue locutor de spots publicitarios, locuciones para programas y fue director de antena. También fue director, editor y presentador de Informativos en 'La 8 TV', una de las televisiones en la Comunidad Valenciana. Así, fue presentador en todas sus franjas horarias del Telediario de Intereconomía.

Gómez Fernández también tuvo presencia en el mundo de la política. Fue diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de las Comunidad Valenciana durante varias legislaturas, entre los años 1995 y 2007 con los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Posteriormente, ocupó un puesto de asesor de comunicación entre 2015 y 2018 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.