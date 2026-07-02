Dorian y sus 10 mejores temas para llorar bailando

Redacción Uppers 02 JUL 2026 - 16:40h.

Marc Gili y Belly Hernández seleccionan esas canciones que consiguen que bailes con un nudo en la garganta

Dorian: “Esta banda ha sobrevivido porque siempre hubo amor dentro de ella”

Compartir







La pista de baile también puede ser un lugar para la melancolía. Basta con que suenen los primeros acordes de determinadas canciones para comprobar que la euforia y la tristeza no siempre viajan por caminos distintos.

Ese equilibrio entre el impulso de mover el esqueleto y el peso de la emoción inspira el último listado compartido por la banda Dorian en Instagram. Marc Gili y Belly Hernández eligen diez canciones que recuerdan que, en ocasiones, la mejor manera de afrontar un desamor consiste precisamente en subir el volumen y seguir bailando.

10. 'Missing (Todd Terry Remix)' – Everything But The Girl

El remix de Todd Terry transformó una balada íntima en un éxito de las pistas de baile de los años 90 sin perder un ápice de su carga emocional.

9. 'There Is a Light That Never Goes Out' – The Smiths

Es uno de los grandes himnos del pop británico de los años 80. La voz de Morrissey convierte una historia de amor, escapismo y deseo de pertenecer en una de las canciones más emocionantes jamás escritas.

8. 'Esto debería acabarse aquí' – Astrud

El pop de Astrud siempre encontró una forma muy particular de hablar del fracaso sentimental. Aquí lo hace con ironía, aparente frialdad y una melodía que resulta tan pegadiza como devastadora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

7. 'Antes de morirme' – C. Tangana feat. Rosalía

Mucho antes de convertirse en dos de los artistas españoles más influyentes del momento, C. Tangana y Rosalía firmaron esta colaboración cargada de deseo, incertidumbre y urgencia.

6. 'Unfinished Sympathy' – Massive Attack

Considerada una de las obras maestras del trip hop, combina una base rítmica hipnótica con unos arreglos orquestales inolvidables y la voz de Shara Nelson.

5. 'Nightcall' – Kavinsky

Convertida en un icono gracias a la película 'Drive', el pulso electrónico de la pieza envuelve al oyente en una atmósfera nocturna, elegante y solitaria.

4. 'Bad Kingdom' – Moderat

La electrónica también sabe hablar de heridas. Con una producción envolvente y una intensidad que crece poco a poco, este tema transmite la sensación de intentar reconstruirse cuando todo alrededor parece desmoronarse.

3. 'Lovesong' – The Cure

Aunque Robert Smith la escribió como regalo de bodas para su esposa, su delicado equilibrio entre ternura y melancolía ha terminado convirtiéndose en un refugio para quienes echan de menos a alguien.

2. 'Midnight City' – M83

Los sintetizadores de este clásico contemporáneo desprenden una energía casi eufórica, pero bajo esa apariencia luminosa se esconde una profunda sensación de nostalgia.

1. 'Love Will Tear Us Apart' – Joy Division

Pocas canciones han explicado el desgaste de una relación con tanta belleza y tanta oscuridad. Publicada en 1980, poco antes de la muerte de Ian Curtis, sigue siendo el himno definitivo del post-punk.