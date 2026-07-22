Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla', en un accidente de tráfico

Conocida por interpretar el papel de Jia en las películas 'Godzilla vs. Kong', la actriz estadounidense ha sufrido un accidente de tráfico y ha fallecido de camino al hospital

La noticia la ha confirmado el padre de la joven, Joshua Hottle, mediante un vídeo en lengua de signos difundido en redes sociales

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La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar el papel de Jia en las películas 'Godzilla vs. Kong' (2021) y 'Godzilla y Kong: The New Empire' (2024), ha perdido la vida este martes a los 18 años en un accidente de tráfico en Maryland, Estados Unidos.

La noticia la ha confirmado el padre de la joven, Joshua Hottle, mediante un vídeo en lengua de signos americana (ASL) difundido en redes sociales. En su publicación, Joshua ha añadido: "Estoy a punto de coger un vuelo que nunca habría querido coger".

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Este ha sido recogido por el medio estadounidense 'TMZ' y en él se ha explicado que Haylee había tenido un accidente de tráfico y que había fallecido de camino al hospital.

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo implicado en un accidente de un solo automóvil, en el que el conductor, también adolescente, resultó herido. La oficina del sheriff del condado de Frederick indicó al canal 'WBAL-TV' de Baltimore que el exceso de velocidad podría haber sido un factor en el siniestro, aunque continúan investigando.

Un referente de la inclusión en Hollywood

Nacida en Atlanta y procedente de una familia de personas con discapacidad auditiva, Haylee Hottle debutó en el cine interpretando a una niña huérfana y sorda que se comunicaba mediante lenguaje de signos con King Kong. Hottle volvió a darle vida al personaje en la secuela de 2024 y la actriz también apareció en un episodio de la serie 'Magnum, P.I.'.

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La joven se convirtió en una figura de referencia para la comunidad sorda en Hollywood y en declaraciones a medios locales, su padre destacó este compromiso de su hija con la comunidad no oyente.

La escuela especializada en personas con sordera, donde la actriz cursaba su último año, lamentó la muerte de la joven en un mensaje publicado en redes sociales y pidió a la comunidad mantener a sus seres queridos en sus pensamientos.