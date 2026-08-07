Arde Bogotá ha incendiado Sonorama Ribera este viernes con un concierto sorpresa la plaza del Trigo

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Arde Bogotá ha incendiado Sonorama Ribera este viernes con un concierto sorpresa la plaza del Trigo, llena a rebosar, y ha cumplido con su promesa de volver, cuando en la pasada edición del festival de Aranda de Duero (Burgos), desde el escenario principal, reconocieron que 'los amigos que se hacen en Aranda son para siempre'.

Las primeras notas del tema 'La Torre Picasso' han prendido a la marea sonorámica, que ha coreado las letras del grupo de Cartagena desde el minuto uno, en una actuación que ha rozado por momentos el éxtasis con 'Qué vida tan dura' o 'Exoplaneta', con la que han tocado el cielo en un cierre apoteósico.

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Arde Bogotá ya dio uno de esos conciertos que se quedan en la memoria sonorámica con su impactante espectáculo 'Eclipse' en el Sonorama 2025, ya como cabeza de cartel en los conciertos del recinto de El Picón, si bien su experiencia en el festival ribereño se inauguró con una actuación como emergentes en el Trigo.

Así ha sido el concierto

Con el éxito por bandera, y un directo potente, la banda ha compartido 'Bigger Splash', el segundo adelanto de su próximo disco, ante un público que ha obligado a cerrar los aforos (más de 7.000 personas), y que ha disfrutado también de 'Virtud y Castigo', 'La Salvación', 'Los Perros' y 'Cariño', con bajada del escenario incluida.

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'Exoplaneta' ha sido el cierre a un espectáculo que, de nuevo, hace historia, que ha empezado con retraso y para el que los asistentes han tenido que aguantar bajo el sol, al que han hecho frente pidiendo agua a Protección Civil, cuyos voluntarios no han dudado en regar al público desde los edificios municipales anexos a la plaza.

Este viernes, Arde Bogotá ha protagonizado una experiencia única, otra más para el catálogo de la plaza del Trigo, que este jueves, en la primera sesión de conciertos, recibió por sorpresa al arandino Barry B, y que tiene reservadas dos sorpresas más para cerrar las actuaciones del sábado y el domingo.