Maitena Berrueco 05 AGO 2026 - 13:40h.

Las txosnas suspenden los conciertos de este 5 de agosto en solidaridad con los trabajadores en huelga

Sardinas asadas, ristras de ajos al cuello y una teja al mar: así son algunas de las fiestas veraniegas vascas

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Vitoria-GasteizVitoria vive este 5 de agosto su día grande de las fiestas patronales con un programa repleto de actividades y con la incertidumbre de si algunas de ellas podrán o no llevarse a cabo. La amenaza para que finalmente se cancelen no viene del cielo, como Celedón, pero en formato de chaparrón; no llega en forma de sonoros truenos tormentosos sino, todo lo contrario, lo hace en forma de silencio.

El mismo silencio que ya ha llevado a cancelar algunos espectáculos como la representación de la obra 'La pasión infinita', con el actor Pepón Nieto o los conciertos de esta noche en el recinto de las txosnas. Otros están en el abismo.

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Los profesionales que se encargan de que los conciertos, los espectáculos y, en definitiva, las fiestas suenen en Euskadi, es decir, los técnicos de sonido pero también los de montaje y desmontaje, en definitiva los técnicos de espectáculos, se han plantado para denunciar la precariedad en este sector. Los convocantes de la huelga de este 5 de agosto los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT responsabilizan a la patronal Euki, a tres empresas adjudicatarias que tienen sede en el País Vasco y a las instituciones, como el Ayuntamiento de la capital alavesa de la "explotación" a la que son sometidos los alrededor de 300 profesionales vascos de este sector.

En solidaridad con estos trabajadores en huelga, las txosnas de Vitoria, aunque permanecerán abiertas, han cancelado sus conciertos de este 5 de agosto. Así, quedan suspendidos los conciertos de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, así como los espectáculos de cada agrupación.

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Nuevos paros

Por el momento, el aluvión de cancelaciones por la huelga ya se ha llevado por delante, además de los conciertos del recinto de txosnas; la representación teatral de ‘La pasión infinita’, aunque se mantiene de momento la sesión del jueves 6; o el concierto de La Txama en la Plaza del Matxete y el de Mariachi Imperial de Guanajuato en la Plaza de la Provincia.

La imposibilidad de llevar a cabo el montaje de los espectáculos mantiene en el aire la realización de los conciertos en Falerina, así como otros espectáculos como el Rincón del Humor en el Prado.

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El paro durante las fiestas de Vitoria no será el último, si no se solventa este conflicto laboral, y los huelguistas advierten de que se repetirá el 16 de agosto en Donostia, durante su Semana Grande, y el 24 de agosto en Bilbao, durante la Aste Nagusia.