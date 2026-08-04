Sus miembros fueron detenidos e interrogados por las autoridades del país por cerrar el concierto con una bandera palestina

A algunos miembros se les registraron las habitaciones de hotel y confiscaron temporalmente los pasaportes

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SingapurLa banda británica Massive Attack ha denunciado que, tras su actuación el pasado 29 de julio en Singapur, sus miembros fueron detenidos e interrogados por las autoridades del país por cerrar el concierto con una bandera palestina.

"Por nuestra parte, no imaginábamos que el mero hecho de izarla bandera de un Estado soberano reconocido por 157 países (Palestina) pudiera infringir ninguna ley. Pensándolo bien, nos sentimos orgullosos de haber llevado a cabo esta acción espontánea junto a nuestros seguidores de Singapur", han asegurado.

La policía les "aisló e interrogó" por separado

En un comunicado en su cuenta de Instagram, la banda ha asegurado que la policía les "aisló e interrogó" por separado, y que a algunos miembros se les registraron las habitaciones de hotel y confiscaron temporalmente los pasaportes.

Durante el concierto, han explicado desde la banda, "amplios sectores del público" habrían entonado cánticos de 'Palestina libre' y en ese sentido la banda continuó izando la bandera.

"Sintieron claramente la obligación moral de mostrar su solidaridad con el pueblo palestino ante la realidad que vive actualmente de ocupación ilegal, apartheid y genocidio, y aplaudimos su valentía al hacerlo", explica la banda británica sobre el gesto del público.

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Así, han destacado que la "inacción" de la comunidad internacional está "llevando a los ciudadanos a arriesgarse personalmente". "Esta experiencia surrealista nos ha recordado la importancia de defender los derechos humanos universales y la libertad de expresión allí donde dichos derechos se vean amenazados, incluso en nuestro propio país, el Reino Unido, donde, por increíble que parezca, seguimos viendo cómo se detiene a manifestantes pacíficos en virtud de las leyes antiterroristas por exhibir pancartas escritas a mano en protesta contra el genocidio", ha añadido Massive Attack.

La banda ha terminado agradeciendo a la población de Singapur por haberles "hecho sentir tan bienvenidos" y deseando que el Gobierno de Singapur "decida ratificar el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos y permita a sus ciudadanos expresarse según su conciencia sin temor a ser perseguidos por el Estado".