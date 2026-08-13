Muere el músico y artista Víctor Coyote a los 67 años mientras paseaba en bicicleta

Víctor Coyote, cantante, actor escritor e ilustrador ha muerto a los 67 años después salir a paser en bicicleta en Segovia.

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Víctor Coyote, cantante, actor escritor e ilustrador ha muerto a los 67 años después salir a paser en bicicleta en Segovia. El cantante fue pionero en la mezcla de la música popular latina con el rock and roll en la banda que le dio apellido, Los Coyotes.

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"Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha añadido El Volcán en su cuenta de Instagram.

Además de su trayectoria músical, ha desarrollado una intensa actividad como diseñador gráfico, pintor, ilustrador, autor de cómic, escritor y realizador de videoclips y documentales.

A finales de los años 70, el artista gallego fundó en Madrid Los Coyotes, formación vanguardista en la escena del rock español de los años 80. Inicialmente adscrita a corrientes como el 'rockabilly' y el 'punk', la formación derivó hacia la integración de géneros latinos como la cumbia o el merengue en sus composiciones de rock. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.

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Los discos Mujer y sentimiento (1985) y Puro semental (1990) fueron los grandes hitos de una carrera que terminó este mismo año con un recopilatorio de su carrera en solitario, El Propio (El Volcán), que incluyó un tema nuevo, 'Así me tratan ahora'. Este viernes había convocado un ensayo en Madrid con su banda para preparar una gira inminente.

Este mismo año recuperó un libro de relatos “basados en hechos reales” de la Movida madrileña, 'Cruce de perras'.