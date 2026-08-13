Celia Molina 13 AGO 2026 - 16:10h.

Lucía, Pilar y Lola han recordado en una entrevista lo duro y cansado que fue gestionar el éxito de su primer e inolvidable single

David Bisbal estaba en Colombia cuando se produjo el terremoto y cuenta, muy afectado, cómo lo vivió: "Con el corazón en un puño"

Compartir







El verano que viene hará 25 años del lanzamiento de una de las canciones más recordadas del verano. 'Aserejé', el tema que Las Ketchup promocionaron como sencillo de su primer disco, 'Hijas del Tomate'. Ellas eran, efectivamente, las tres jóvenes hijas de Juan Manuel Muñoz Expósito, conocido en el mundo del flamenco como 'El Tomate' y quien, desgraciadamente, murió en mayo del año pasado, a los 81 años de edad.

Ni su apellido, ni el legado musical de su familia hicieron pensar a Lucía, Pilar y Lola que la primera canción con la que se dieron a conocer al mundo iba a ser un petardazo de tales dimensiones, por mucho que algunos detractores dijeran, allá por el 2002, que le letra compuesta por Manuel Ruiz, 'Queco', era nada menos que una adoración al diablo, por su parecido a la palabra "hereje".

Y todo por un estribillo incomprensible que el público acogió como si estuviera escrito en su lengua natal, por lo pegadizo, original y divertido que sonaba, a la vez que se bailaba la coreografía que las mismas Ketchup desempañaban en su videoclip.

"Casi no disfrutamos por culpa del cansancio"

El éxito les llegó a las tres de golpe y es gracias a este tema por el que aún forman parte de numerosos festivales y eventos, en los que siempre vuelven a encontrarse con un público cariñoso y entregado. Y, entre concierto y concierto, han sacado tiempo para dar una entrevista a El País donde a sus 47, 45 y 44 años, han recordado cómo fue la gestión emocional de aquel éxito:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Siempre hemos tenido los pies en la tierra. Nunca nos hemos dicho, ay qué bien, qué flipe, ojalá no se vaya. Casi no pudimos disfrutar nada por culpa del cansancio", comenta Pilar en la entrevista, en la línea de lo que su hermana Lola, mucho más incisiva, ha narrado sobre el recuerdo agridulce de aquellos años:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Tenernos a nosotras es lo que nos ha salvado"

"Fuimos muy mal asesoradas. Si no fuera porque trabajo con mis hermanas yo tendría otro curro, estaría haciendo otras cosas, porque es demoledor. Puedes pensar que exageramos, pero el trabajo que hicimos hace 24 años hoy no se hace así. A todos les daba exactamente igual que te hubieras despertado ese día en mitad de la noche sin saber dónde estabas, les daba igual que no te hubiera dado tiempo a comer, que tuvieras la regla y te doliera todo el cuerpo. Tenernos a nosotras es lo que nos ha salvado", ha confesado, sobre las duras condiciones que les imponía la industria musical en los años 2000.

Un discurso nada extraño si tenemos en cuenta las recientes declaraciones que hizo hace poco Lydia Rodríguez, la exvocalista de 'Presuntos Implicados', en las que narró, con pelos y señales, como sus mánagers la presionaron con respecto a su peso y su aspecto físico a la hora de promocionar su música y su carrera, a pesar de tener un talento extraordinario. Acontecimientos que tuvieron lugar en esos mismos años en los que Las Ketchup aseguran haberse sentido completamente desprotegidas.

Por fortuna, el estrés no truncó su trayectoria y, a día de hoy, forman parte del cartel de múltiples festivales, como el de Santander o el del Orgullo de Barcelona. Las tres - dos de ellas son madres solteras - se mantienen tan unidas como siempre, una hermandad que se plasma no solo en su parecido físico sino en la química, personal y musical, que se aprecia entre ellas.