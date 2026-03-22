Shakira hará una residencia europea en el espacio Iberdrola Music en Madrid con 3 conciertos, charlas, talleres o cine

Lo que se sabe del misterioso 'Estadio Shakira', donde la cantante actuará en España: del diseño a su capacidad por concierto

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Desde que Shakira anunciase su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre las redes o dejan de hablar de la artista . La colombiana que se encuentra inmersa en su gira 'Las mujeres ya no lloran' compagina sus conciertos con la promoción de esta residencia en el espacio madrileño que se construirá y que será apodado como el 'Estadio Shakira'.

En su última entrevista con el periódico 'El País', la intérprete de 'Suerte' ha desvelado algunas sorpresas sobre esta inesperada residencia en territorio madrileño, también ha confesado cuál es su relación actual con España y, sorprendentemente, ha compartido algún dato personal y deseo que tiene para el futuro.

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La relación de Shakira con España y su deseo para el futuro

Shakira ha concedido una charla a la periodista María Porcel, corresponsal de 'El País' en Los Ángeles, en la que ha revelado la ilusión que le hace este cierre de gira en territorio español.

Sobre su relación con el país en el que vivió durante más de una década, tiempo en el que mantuvo su relación con Gerard Piqué, Shakira ha zanjado cualquier rumor que apunte a su manía por España y ha querido dejar claro que tiene muchas ganas de actuar en Madrid: "¡Claro que sí! Es más, en España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a haber una producción nunca antes vista, incluso [la promotora de conciertos] Live Nation está preparando el estadio Shakira . Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan".

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Además, la cantante colombiana ha revelado que tiene "amigos entrañables" y algunos de sus mejores amigos viven en España: "Alejandro Sanz, que es un colega, pero más que colega es un hermano. Tengo un vínculo con España indeleble. Comenzando porque mis hijos son españoles. Creo que va a ser un concierto que a mis hijos les va a gustar ver".

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En su larga conversación con la periodista de 'El País', Shakira también ha hablado sobre sus sueños para el futuro. Según ella misma ha querido compartir, una de las cosas que más desea para los próximos años es poder comprarse una finca en la que pueda vivir rodeada de animales. “Mis hijos me dicen que me la van a comprar algún día, la finca con animalitos, para que me retire ahí ordeñando vacas", comparte la cantante con el medio de comunicación anteriormente citado.

¿Cómo conseguir las entradas para la residencia de Shakira en Madrid?

La residencia que está planeando Shakira en la capital aspira a ser una experiencia "inmersiva" que acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias, todas con el visto bueno de la anfitriona y el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

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Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la web de Live Nation y de sus distribuidoras.

No obstante, habrá tres preventas, en todos los casos a partir de las 10:00 horas también: una para registrados en la web de Shakira el 24 de marzo, otra a través de la plataforma de Santander SMusic el 25 de marzo y la última para registrados en Live Nation, el 26 de marzo.

De momento no se ha informado de la capacidad de este "estadio Shakira", un dato que se revelará junto a otros detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar este próximo lunes en Madrid por parte de la promotora con Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos.

La ambiciosa gira de Shakira

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,' Shakira ha conseguido algunos de los mayores logros no solo de su carrera, sino de la historia de la música en directo, como el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo de México, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito.

Aunque aquello se concibió como la despedida de su gira en América, antes de su llegada a Madrid está previsto que regrese otra vez a ese continente para protagonizar otro hito: el concierto 'Todo Mundo No Rio' en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el próximo 2 de mayo. En 2024 Madonna actuó para 1,6 millones de personas en esa cita, mientras que Lady Gaga lo hizo para 2,5 millones el año pasado.

A día de hoy la gira ya se ha convertido en la más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, con 800.000 entradas vendidas solo para sus 13 actuaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.